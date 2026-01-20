Un surfista resulta herido en el cuarto ataque de tiburón en tres días en la costa este de Australia

Un surfista sufrió heridas leves tras ser mordido por un tiburón el martes en el cuarto ataque en la costa del estado más poblado de Australia en tres días.

El tiburón atacó la tabla de surf del hombre en Point Plomer, a 460 kilómetros al norte de la capital del estado de Nueva Gales del Sur, alrededor de las nueve de la mañana, dijeron las autoridades.

El hombre tuvo suerte de sobrevivir con cortes menores, afirmó Matt Worrall, capitán del Kempsey-Crescent Head Surf Life Saving Club.

“La tabla pareció absorber la mayor parte del impacto”, dijo Worrall a la Australian Broadcasting Corp. “Él mismo llegó a la orilla donde fue asistido por los lugareños”.

Personas que estaban allí llevaron al hombre de 39 años a un hospital y luego fue dado de alta.

En los ataques anteriores, un hombre y un niño sufrieron heridas críticas en las piernas y la tabla de surf de otro niño fue mordida por tiburones en lugares de Sydney el domingo y el lunes.

Las playas a lo largo de la costa norte de Nueva Gales del Sur y el norte de Sydney fueron cerradas indefinidamente tras los ataques, y se desplegaron líneas electrónicas que alertan a las autoridades cuando un tiburón grande ha mordido el cebo frente a la costa de Sydney.

Las autoridades advirtieron que las recientes lluvias han dejado el agua de las playas de la zona turbia, lo que aumentó el riesgo de ataques de tiburones toro. Los tiburones toro son responsables de la mayoría de los ataques en la región de Sydney.

“Si alguien está pensando en meterse al mar esta mañana en cualquier lugar de las playas del norte, piénselo de nuevo. Tenemos una calidad de agua tan pobre que realmente favorece la actividad de los tiburones toro”, dijo Steve Pearce, director ejecutivo de Surf Life Saving NSW.

“Si está pensando en nadar, simplemente vaya a una piscina local porque en este momento, estamos aconsejando que las playas no son seguras”, agregó Pearce.

El domingo, un niño de 12 años fue atacado después de saltar desde un saliente de seis metros conocido como Jump Rock cerca de Shark Beach dentro del puerto de Sydney. La policía ha reconocido a los amigos del niño por salvarle la vida al saltar desde el acantilado durante el ataque y arrastrarlo de regreso a la orilla.

“Las acciones de esos jóvenes son valientes dadas las circunstancias y las lesiones son muy impactantes para que esos chicos las vean”, dijo el superintendente Joseph McNulty.

Los medios de comunicación han informado que el niño perdió ambas piernas en el ataque.

Alrededor del mediodía del lunes, un niño de 11 años estaba en una tabla de surf que fue atacada por un tiburón en Dee Why Beach, una playa oceánica al norte de Manly. El tiburón arrancó un trozo de la tabla, pero el niño escapó ileso.

Un surfista de unos 20 años fue mordido en una pierna por un tiburón frente a North Steyne Beach en la costa del Océano Pacífico en el suburbio norte de Manly a las 6:20 de la tarde del lunes, dijo la policía. Los transeúntes lo sacaron del agua antes de que una ambulancia lo llevara a un hospital en estado crítico.

Las tres playas de Sydney tienen algún tipo de redes de protección contra tiburones. No estaba claro de inmediato dónde ocurrieron los ataques en relación con esas redes.

Pearce dijo que la escena del último ataque estaba aislada y no tenía redes de protección contra tiburones.

Dee Why Beach está cerca de la playa donde un surfista de 57 años fue asesinado por un presunto tiburón blanco el pasado septiembre.

En noviembre, una turista suiza de 25 años murió y su pareja resultó gravemente herida al intentar salvarla mientras nadaban frente a un parque nacional al norte de Sídney.