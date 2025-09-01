Nuestros océanos están cambiando rápidamente, y no para mejor. A medida que aumentan las temperaturas globales y cambian los ecosistemas, la vida marina se ve afectada. Por ejemplo, los tiburones, que en su día fueron los depredadores más temibles del mar, se enfrentan ahora a graves desafíos.

Los tiburones son conocidos por sus dientes afilados como cuchillas, los cuales se caen y vuelven a crecer a lo largo de su vida. Pero ahora, incluso estas emblemáticas herramientas de supervivencia están amenazadas.

Un nuevo estudio ha revelado una tendencia alarmante: la acidificación de los océanos está dañando la estructura de los dientes de los tiburones y puede estar dificultando su correcto crecimiento.

La regeneración de los dientes de estos animales depende en gran medida de los minerales del agua de mar, como el calcio y el fosfato, que se están viendo afectados por los cambios en los océanos.

( iStock )

Para investigar cómo afecta la acidificación a los tiburones, Maximilian Baum, biólogo de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf (Alemania), y su equipo recogieron dientes caídos de tiburones punta negra (Carcharhinus melanopterus) en cautividad.

Colocaron 26 dientes intactos en agua de mar con un pH normal de 8,1 y otros 26 en agua ligeramente más ácida, con un pH de 7,3.

Después de ocho semanas, los resultados fueron contundentes: los dientes expuestos a las condiciones más ácidas estaban significativamente más dañados y eran estructuralmente más débiles.

Aunque el experimento utilizó dientes caídos, Baum explicó que los tiburones salvajes probablemente sufrirían efectos similares a medida que la acidificación empeorara, especialmente porque los tiburones nadan con la boca ligeramente abierta, lo que significa que sus dientes están constantemente expuestos al agua de mar.

“Una mayor necesidad de dientes nuevos, combinada con una menor disponibilidad de minerales, podría crear un cuello de botella biológico que afecte al rendimiento y la resiliencia de los tiburones”, explicó a la revista Mongabay, y continuó: “Se necesitan estudios futuros con animales vivos [si] queremos comprender mejor estas dinámicas”.

Traducción de Sara Pignatiello