Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi comparten el Premio Nobel de Química por su trabajo en el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Hans Ellegren, secretario general de la Real Academia de Ciencias de Suecia, anunció el miércoles el nombre de los galardonados en Estocolmo. Es el tercer premio anunciado esta semana.

Robson está afiliado a la Universidad de Melbourne, Australia, Kitagawa a la de Kioto en Japón y Yaghi a la Universidad de California, Berkeley.

Entre 1901 y 2024 se han concedido 116 premios de química a 195 personas.

En 2024 se premió a David Baker, un bioquímico de la Universidad de Washington en Seattle, y a Demis Hassabis y John Jumper, informáticos de Google DeepMind, un laboratorio de investigación de inteligencia artificial británico-estadounidense con sede en Londres.

Los tres fueron galardonados por descubrir potentes técnicas para descifrar e incluso diseñar nuevas proteínas, los componentes básicos de la vida. Su trabajo utilizó tecnologías avanzadas, incluyendo inteligencia artificial, y tiene el potencial de transformar la forma en la que se fabrican nuevos medicamentos y otros materiales.

El primer Nobel de 2025 fue anunciado el lunes. El premio en Medicina fue para Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y el Dr. Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica.

El martes se falló el de Física, que recayó en John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por su investigación sobre el intrigante efecto túnel cuántico que impulsa las comunicaciones y la computación digital cotidianas.

El jueves se anunciará el ganador en Literatura, el viernes el del Nobel de la Paz y el premio de Economía se fallará el próximo lunes.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, el creador de los galardones. Nobel fue un adinerado industrial sueco y el inventor de la dinamita. Murió en 1896.

