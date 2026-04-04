Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

Ahora, cuando ya han recorrido más de la mitad del trayecto hacia la luna, Canadá brindó el sábado por los astronautas de Artemis II mientras se preparaban para su histórico sobrevuelo lunar, con el que se adentrarán en el espacio incluso más que los astronautas de la misión Apolo.

Los tres estadounidenses y un canadiense llegarán a su destino el lunes y fotografiarán el misterioso lado oculto de la luna mientras pasan a toda velocidad a su alrededor. Es la primera tripulación con rumbo a la Luna en más de 53 años, retomando el punto en el que lo dejó el programa Apolo de la NASA.

Artemis II estaba a punto de establecer un récord de distancia para los seres humanos, al viajar más de 400.000 kilómetros (252.000 millas) desde la Tierra antes de hacer un giro en U por detrás del satélite y emprender el regreso a casa sin detenerse ni entrar en la órbita lunar. El récord lo ostenta actualmente el Apolo 13.

La Agencia Espacial Canadiense celebró la participación del país en la misión y habló desde Quebec con el astronauta Jeremy Hansen mientras se dirigía a su cita lunar. Hansen es el primer ciudadano no estadounidense en volar a la luna.

“Hoy está haciendo historia para Canadá”, afirmó la presidenta de la Agencia Espacial Canadiense, Lisa Campbell. “Mientras lo vemos dar este audaz paso hacia lo desconocido, que su viaje nos recuerde que el futuro de Canadá lo escriben quienes se atreven a aspirar a más”.

En el enlace televisado en vivo, Hansen comentó que ya ha presenciado vistas “extraordinarias” desde la cápsula Orion de la NASA.

Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch son los primeros astronautas lunares del mundo desde la tripulación del Apolo 17, formada por tres elementos y lanzada en 1972. Koch y Glover son, respectivamente, la primera mujer y el primer astronauta negro en ir a la Luna.

Su misión de casi 10 días —que concluirá con un amerizaje en el Pacífico el 10 de abril— es el primer paso en los audaces planes de la NASA para establecer una base lunar sostenible. La agencia espacial apunta a un alunizaje de dos astronautas cerca del polo sur lunar en 2028.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.