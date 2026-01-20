Stay up to date with notifications from The Independent

Aurora boreal ilumina los cielos de Alaska con un impresionante espectáculo de luces

Resplandecientes franjas de verde y rojo iluminaron el martes el oscuro cielo de la ciudad más grande de Alaska, mientras la aurora boreal ofrecía un espectáculo de luces a los paseadores de perros, corredores y viajeros matutinos.

Anchorage no fue la única en presenciar las vívidas exhibiciones de la aurora boreal, que se produce debido a una gran perturbación en el campo magnético de la Tierra.

La aurora no decepcionó, y su alcance durante la noche del lunes y hasta el martes fue amplio. Las redes sociales se llenaron de impresionantes fotos del fenómeno desde lugares como Alaska, San Francisco, Chicago, Canadá y toda Europa.

Los intensos despliegues cromáticos ocurrieron en medio de fuertes tormentas geomagnéticas y de radiación solar, informó el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

En noviembre, las tormentas solares generaron vibrantes auroras boreales en distintas partes de Europa, como Hungría y Reino Unido, y tan al sur en Estados Unidos como Texas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

