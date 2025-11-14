Hitler padecía un trastorno genético sexual, según nuevo análisis de ADN

Adolf Hitler padecía un trastorno genético oculto que habría dificultado el desarrollo de sus órganos sexuales, según ha revelado un nuevo análisis de su ADN.

El dictador nazi padecía el síndrome de Kallmann, que afecta a la progresión normal de la pubertad, y sugiere que es probable que le costara establecer relaciones sexuales.

Los hallazgos se revelarán en el documental Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator, del canal británico Channel 4, el cual también desmonta el mito de que Hitler tenía ascendencia judía, y aporta pruebas de que probablemente padecía uno o más trastornos mentales o neurodiversos.

Los científicos pudieron construir el perfil de ADN a partir de una muestra de tela manchada de sangre que un coronel del ejército estadounidense había cortado del sofá donde Hitler se quitó la vida en 1945.

Aunque es probable que la investigación y sus resultados provoquen controversia, la genetista principal declaró que, si bien tuvo dudas a la hora de asumir el proyecto, quería asegurarse de que se hacía correctamente.

open image in gallery Hitler con su compañera Eva Braun y sus perros en Berchtesgaden, Alemania ( Getty )

La profesora Turi King, que identificó los restos del rey medieval Ricardo III, dijo: “Dudé mucho sobre si unirme a este proyecto. Pero se llevará a cabo en algún momento, y queríamos asegurarnos de que se ejecutara de forma extremadamente mesurada y rigurosa. Además, no hacerlo lo pone en una especie de pedestal”.

Luego, agregó: “Si hubiera mirado sus propios resultados genéticos, casi seguro que se habría enviado a sí mismo a las cámaras de gas”.

Anécdotas de la Primera Guerra Mundial sugieren que Hitler había sido hostigado por el tamaño de sus genitales; además, su condición genética significaba que tenía una posibilidad entre diez de tener un micropene.

Un examen médico de 1923, que se descubrió en 2015, demostró que Hitler tenía un testículo no descendido, dando una sorprendente credibilidad a la canción despectiva sobre él que se escuchaba en tiempos de guerra.

Alex J. Kay, historiador de la Universidad de Potsdam (Alemania) especializado en la Alemania nazi, declaró al documental que esto podría ayudar a explicar su “muy inusual y casi completa devoción a la política en su vida”.

open image in gallery La investigación desacreditó el rumor de que Hitler tenía ascendencia judía ( Getty )

Kay agregó: “Otros nazis de alto rango tenían esposas, hijos, incluso relaciones extramatrimoniales. Hitler es la única persona de toda la cúpula nazi que no tenía nada de eso. Por lo tanto, creo que el movimiento nazi solo podría haber llegado al poder bajo el liderazgo de Hitler”.

Los hallazgos de ADN también han disipado rumores largamente sostenidos de que Hitler tenía ascendencia judía y que descendía ilegítimamente de un abuelo judío.

Sin embargo, no se descartó la posibilidad de que padeciera una de varias enfermedades neurodiversas y de salud mental, ya que algunos de sus genes se solapaban entre enfermedades.

Se descubrió que Hitler se encontraba en el percentil superior en cuanto a probabilidades de padecer autismo, esquizofrenia y trastorno bipolar, pero no está claro cuáles de estos síntomas pudo exhibir.

En palabras del doctor Alex Tsompanidis, investigador sobre autismo de la Universidad de Cambridge: “Creo que es justo decir que su biología no ayudó. No creo que ningún término clínico se pueda aplicar aquí. No podemos saber, no podemos diagnosticar. Es probable que el proceso cognitivo se haya visto afectado, pero cuando digo eso me refiero tanto a su comportamiento como a la genética”.

Sin embargo, el grupo de investigadores quiere asegurarse de que los resultados no se utilicen para estigmatizar a quienes padecen las mismas afecciones indicadas en el ADN.

“El comportamiento nunca es 100 % genético”, afirmó el psicólogo Simon Baron-Cohen, y agregó: “Asociar la extrema crueldad de Hitler a las personas con estos diagnósticos conlleva el riesgo de estigmatizarlas, especialmente cuando la gran mayoría de las personas con estos diagnósticos no son ni violentas ni crueles, y muchas son todo lo contrario”.

Traducción de Sara Pignatiello