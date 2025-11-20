Stay up to date with notifications from The Independent

Choque de trenes en República Checa deja decenas de heridos

Associated Press
Jueves, 20 de noviembre de 2025 03:56 EST
Un tren expreso colisionó el jueves contra otro tren de pasajeros en el sur de República Checa y causó docenas de heridos, según las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Ceske Budejovice alrededor de las 6:20 de la mañana.

Dos personas sufrieron lesiones graves y unas 40 más padecían heridas leves, explicó el servicio regional de rescatistas.

El tráfico entre Ceske Budejovice y la ciudad de Plzen quedó suspendido y no se espera que se reanude hasta por la tarde.

Las autoridades estaban investigando la causa del siniestro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

