Choque de trenes en República Checa deja decenas de heridos

Un tren expreso colisionó el jueves contra otro tren de pasajeros en el sur de República Checa y causó docenas de heridos, según las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Ceske Budejovice alrededor de las 6:20 de la mañana.

Dos personas sufrieron lesiones graves y unas 40 más padecían heridas leves, explicó el servicio regional de rescatistas.

El tráfico entre Ceske Budejovice y la ciudad de Plzen quedó suspendido y no se espera que se reanude hasta por la tarde.

Las autoridades estaban investigando la causa del siniestro.

