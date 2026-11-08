Choque de trenes en Egipto deja 4 muertos y decenas heridos

Al menos cuatro personas murieron y casi otras 90 resultaron heridas cuando dos trenes chocaron el domingo al sur de la capital egipcia, El Cairo, informaron las autoridades.

El choque ocurrió en el distrito de al-Ayyat, en la provincia de Giza, a unos 52 kilómetros (32 millas) al sur de El Cairo, cuando un tren que viajaba hacia la provincia suroccidental de Fayoum se estrelló contra la parte trasera de un tren que se dirigía a la provincia sureña de Aswan, según el Ministerio de Transporte. Uno de los trenes descarriló, indicó, pero no precisó cuál.

El Ministerio de Salud informó que al menos cuatro personas murieron y otras 88 resultaron heridas. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento, señaló.

El presidente Abdul Fatá el Sisi manifestó en redes sociales que ordenó una investigación inmediata del choque para exigir responsabilidades a los culpables.

La Autoridad de Ferrocarriles de Egipto indicó que se enviaron equipos de emergencia y grúas al lugar para retirar los restos y restablecer el servicio ferroviario a su horario normal lo antes posible.

Un conductor de tren y su asistente resultaron heridos en septiembre pasado después de que dos trenes de carga chocaran en el mismo distrito.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.