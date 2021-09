La profesional de Dancing With The Stars, Cheryl Burke, dio positivo por Covid-19 un día antes de que se programara la grabación del segundo episodio.

Burke, quien es socio del instructor de fitness estadounidense Cody Rigsby esta temporada, dio la noticia con una emotiva publicación en Instagram el domingo (26 de septiembre).

La personalidad de DWTS desde hace mucho tiempo dijo: "La prueba de PCR volvió y dio positivo".

Burke confirmó que estaba completamente vacunada con Moderna, pero contrajo Covid de todos modos.

Ella continuó: "Me siento tan mal por Cody. Siento que lo estoy decepcionando. Para ser honesta, me siento como una mierda. Y es tan abrumador porque es domingo y el programa es mañana.

"Pensé que debería decírselo a ustedes porque he sido tan abierto, real y vulnerable como podría estar aquí".

Ella agregó: "Solo espero no haberlo difundido. Para aquellos de ustedes que no creen que COVID es algo real, es jodidamente real, amigo. Así que tengo que ponerme en cuarentena durante 10 días y Me han ordenado que me quede en casa ... Estaré en la cama. No puedo creer que esto haya pasado ".

Burke y Rigsby hicieron su primera aparición en la temporada 30 de DWTS la semana pasada con una actuación de tango con “Physical” de Dua Lipa.

Los jueces Len Goodman, Bruno Tonioli, Carrie Ann Inaba y Derek Hough anotaron su actuación debut con 24, de los 30 puntos posibles.

Fue después de que saliera al aire el primer episodio de DWTS que Burke reveló a su pareja famosa en Instagram.

Burke subtituló la publicación: "¡Estoy muy emocionado de finalmente revelar a mi socio Cody Rigsby! Esta noche fue increíble, gracias a todos por todo el apoyo; recién estamos comenzando y no podemos hacerlo sin nuestro #boocrew".

El destino DWTS de Rigsby sigue sin estar claro en este momento.

Ex bailarín profesional, Rigsby es uno de los instructores más conocidos de Peloton , una aplicación de fitness estadounidense que se puso de moda durante la pandemia del coronavirus.

"Odio decir esto, pero alguien me llamó el rey de la cuarentena", dijo Rigsby a Vogue en una entrevista el año pasado. "Pensé que lo tomaría".

Poco después de ser anunciado como concursante de la temporada 30 de Dancing with the Stars , Rigbsy dijo que su vida estaba "completa" después de conocer a su compañera participante, Mel C de las Spice Girls.