Centro Kennedy borra la palabra "Trump" de su nombre al anunciar invitados a ceremonia

John Mellencamp, Jay Leno y Whitney Cummings estarán entre los oradores invitados cuando Bill Maher reciba el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense durante una ceremonia el 28 de junio en el Centro Kennedy.

El centro dio a conocer la lista el lunes en un correo electrónico enviado a sus miembros, a quienes se les ofrecieron paquetes que iban desde 99 dólares por una reserva de asiento hasta 1.500 dólares y más por asientos y acceso a recepciones antes y después del espectáculo. El anuncio también marca un cambio notable en la forma en que el centro se identifica: puso "El Centro Kennedy" y no "El Centro Trump Kennedy", un cambio que también aparece en la página principal de la institución.

Un juez federal dictaminó el mes pasado que la junta directiva designada por el presidente Donald Trump había actuado ilegalmente cuando votó para añadir el nombre de mandatario al recinto, al que el Congreso en 1964 nombró en honor de Kennedy, quien había sido asesinado poco tiempo atrás.

“La ley orgánica del Kennedy Center deja absolutamente claro que el Centro debe llevar el nombre del presidente Kennedy, y no puede ostentar ningún otro nombre formal ni memorial público basado en la decisión unilateral de la Junta. El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo”, escribió el juez de distrito Christopher Cooper.

Aunque un portavoz del Kennedy sugirió que el recinto podría apelar la decisión, el centro recibió un correo electrónico la semana pasada de su asesor jurídico general en el que se detallaban pasos para cooperar, incluida la eliminación del nombre de Trump. Tras ignorar en gran medida al centro durante su primer mandato, Trump pronto convirtió la institución en una pieza clave de su misión general de depurar las instituciones culturales federales de las llamadas influencias “woke”. Destituyó a la dirección, llenó la junta directiva con simpatizantes y presidió eventos emblemáticos como la ceremonia de los Kennedy Honors.

En respuesta, numerosos artistas cancelaron presentaciones previstas, entre ellos Issa Rae, Bela Fleck y Renée Fleming.

Maher es el 27.º receptor del Premio Twain, que anteriormente se ha otorgado, entre otros, a Leno, Steve Martin y Tina Fey. Trump y Maher han mantenido disputas públicas en los últimos años, pero el presentador de HBO es, por lo demás, el tipo de comediante que muchos republicanos han considerado aceptable: un autoproclamado independiente que ataca con regularidad a Hollywood por ser “woke” y que ha entrevistado a figuras que van desde referentes liberales como Jane Fonda hasta comentaristas conservadores como Ben Shapiro y Charlie Kirk, así como a figuras culturales “canceladas” como Woody Allen.

Otros invitados previstos en la ceremonia del Twain incluyen al comediante Louis C.K., que ha estado de gira con regularidad desde que acusaciones de conducta sexual inapropiada trastocaron brevemente en 2017, y a la controvertida personalidad de ESPN Stephen A. Smith, cuyos comentarios sobre deportes y otros temas han derivado en duros cruces, entre otros, con la estrella de la NBA Jaylen Brown y el comentarista Keith Olbermann.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.