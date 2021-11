Después de pasar veinte años en el corredor de la muerte, el recluso de Oklahoma, Julius Jones, ya no enfrentará la posibilidad de ser ejecutado, gracias a una sorpresiva intervención tardía del gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt .

Jones, quien durante mucho tiempo afirmó su inocencia en el asesinato de Paul Howell en 1999 que lo puso tras las rejas, será sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

¿Ahora qué sigue?

Por un lado, es probable que Jones no salga de prisión pronto.

No tiene apelaciones legales y la orden del gobernador que detiene la sentencia de muerte estipula que Jones "nunca más será elegible para solicitar, ser considerado o recibir una conmutación, indulto o libertad condicional adicional". En otras palabras, su sentencia de muerte ahora se ha convertido en cadena perpetua.

Jones hizo historia en noviembre cuando la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma recomendó al gobernador que concediera el indulto a Jones y le ofreciera la posibilidad de libertad condicional, la primera recomendación de este tipo. Dadas las dos décadas que ya ha pasado en prisión, Jones podría haber sido elegible para salir en libertad condicional por el tiempo cumplido, pero el gobernador al final decidió no permitir esta posibilidad.

La familia Howell declaró que le "consuela" que el hombre condenado por matar a Paul Howell nunca sea liberado, mientras que los defensores de los derechos civiles criticaron la decisión.

"Estamos agradecidos de que se salvó la vida de Julius", dijo el jueves en un comunicado el reverendo Don Heath de la Coalición Contra la Pena de Muerte de Oklahoma. "Lamentamos que tenga que pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Eso también es cruel e inusual".

Aquellos con el movimiento Justicia para Julius, sin embargo, prometieron seguir con la presión hasta que Jones sea liberado de prisión.

"No ha terminado", declaró Antoinette, la hermana de Julius, a The Independent. "Esto es solo el comienzo. La pelea, seguimos adelante".

Expertos en pena de muerte como la activista de la pena capital, la hermana Helen Prejean, consideran que Jones aún podrá solicitar la exoneración a través del sistema judicial, si puede demostrar que fue condenado por error en primer lugar.

"Si bien la sentencia de muerte de Julius Jones fue conmutada por cadena perpetua sin libertad condicional con la condición de que nunca más pueda solicitar un indulto o conmutación, esto no impide que Julius busque la exoneración legal en los tribunales estatales o federales", escribió en Twitter el jueves.

Mientras tanto, sus partidarios señalan que salir del corredor de la muerte puede permitir a Jones condiciones de detención más humanas, como más acceso a la luz solar y poder tener contacto físico con los visitantes.

"No ha tocado a su madre en más de veintidós años. No ha abrazado a su hermana." Eso es aterrador, ¿sabes?", comentó Jabee Williams, un amigo de la familia Jones y líder de Justice for Julius. "No puedes poner eso en palabras, una madre que no puede tocar a su hijo”. Antes, Jones había estado en“ guardia de la muerte ”, se trasladó a una celda vacía cerca de la cámara de ejecución y tuvo su última comida.

Más allá del caso de Jones, varios presos condenados a muerte presentaron una demanda que desafía el protocolo de inyección letal de Oklahoma como un castigo inconstitucional, cruel e inusual, y el juicio está programado para febrero.

The Independent y la organización sin fines de lucro Responsible Business Initiative for Justice (RBIJ) lanzaron una campaña conjunta para pedir el fin de la pena de muerte en EE.UU. La RBIJ ha atraído a más de ciento cincuenta firmantes reconocidos a su Declaración de líderes empresariales contra la pena de muerte, con The Independent como el último de la lista. Nos unimos a ejecutivos de alto perfil como Ariana Huffington, Sheryl Sandberg de Facebook y el fundador de Virgin Group, Sir Richard Branson, como parte de esta iniciativa y nos comprometemos a resaltar las injusticias de la pena de muerte en nuestra cobertura.