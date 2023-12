Billie Eilish crítica a la revista Variety por “sacarla de closet”

Billie Eilish mencionó que no se había dado cuenta de que su atracción hacia las mujeres no era de conocimiento general después de aparentemente hacerlo público durante una entrevista reciente. Además, expresó su descontento con Variety por “sacarla del clóset”.

La cantante pop estadounidense, de 21 años, hizo una breve observación en su entrevista para la portada de la revista, donde habló sobre su dificultad para conectar con otras mujeres, a pesar de amarlas y sentir atracción hacia ellas.

Más tarde, en la alfombra roja del evento Hitmakers de Variety el sábado 2 de diciembre, un reportero le preguntó sobre el comentario, cuestionándole si había tenido la intención de “salir del closet”.

“No, no lo hice, pero pensé que... ¿no era obvio?”, respondió Eilish. “Simplemente no me di cuenta de que la gente no lo sabía”.

Agregó que realmente no cree en la idea de “salir del clóset”: “Simplemente no creo en eso… ¿por qué no podemos simplemente existir? Llevo mucho tiempo haciendo esto y simplemente no hablé de… ups”.

Cuando le preguntaron sobre la reacción a su comentario, la cantante de ‘Bad Guy’ expresó: “Vi todos los artículos [y] pensé, ‘Bueno, supongo que hoy salí del clóset… está bien, genial’”.

“Pero me emociona porque supongo que la gente no sabía, así que está bien que lo sepan… Estoy a favor de las chicas”.

En un post en Instagram el domingo 3 de diciembre, Eilish dio a entender que le incomodaba la línea de preguntas, escribiendo en la leyenda: “Gracias a Variety por mi premio y también por ‘sacarme del clóset’ en una alfombra roja a las 11 a. m. en lugar de hablar de cualquier otra cosa que importe. Me gustan los chicos y las chicas, déjenme tranquila al respecto, por favor. Literalmente, ¿a quién le importa? Escuchen ‘What Was I Made For’ [sic]”.

La foto adjunta parecía mostrarla sentada en un inodoro con los jeans bajados, exhibiendo su hebilla con dos siluetas que se acercaban una hacia la otra.

The Independent ha contactado a representantes de Variety para solicitar comentarios.

En otra sección de la entrevista original, Eilish habló sobre su relación compleja con la feminidad y de cómo esta se vio afectada por la fuerte reacción a su sencillo ‘What Was I Made For’, compuesto para la banda sonora de la película Barbie.

Tras el lanzamiento de la película, la escena con ‘What Was I Made For’ generó una tendencia en TikTok que consistía en collages de video con la canción de fondo, donde mujeres compartían sus experiencias personales de la infancia.

Al describir la tendencia como “muy conmovedora”, Eilish luego abordó el video musical oficial de la canción, donde desempaca una caja con versiones tamaño Barbie de sus looks más emblemáticos, compuestos por camisetas extragrandes y shorts.

Eilish mencionó que las imágenes hacían referencia a su deseo de mantener el control sobre su cuerpo: “No quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera de manera visual. No era lo suficiente fuerte y segura como para mostrarlo. Si lo hubiera mostrado en ese momento, me hubiera sentido completamente devastada si la gente hubiera dicho algo”.

“Quizás el hecho de que no me importe mucho ser sexualizada se deba a que nunca me he sentido deseada ni deseable”, continuó.

“Para ser sincera contigo, nunca me he sentido como una mujer. Nunca me he sentido deseada. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita. Me identifico con el pronombre “ella” y cosas así, pero nunca me he sentido realmente como una chica”.

Billie Eilish (Doug Peters/PA) (PA Wire)

Eilish ya había hablado con anterioridad sobre la intensa atención mediática sobre su cuerpo, que ocurrió por primera vez cuando se hizo famosa a los 17 años con su exitoso sencillo ‘Bad Guy’.

En el primer concierto de su gira mundial de 2020 en Miami, presentó un video que se proyectó en las pantallas gigantes del lugar.

Las imágenes exhibían a Eilish mientras se quitaba varias capas de ropa hasta quedarse solo con un sostén, antes de sumergirse bajo el agua.

“Tienes opiniones sobre mis opiniones; sobre mi música; sobre mi ropa; sobre mi cuerpo”, dijo un fragmento de su voz.

A algunas personas no les agrada cómo me visto; algunas personas lo elogian; algunos lo usan para avergonzar a otros; algunos lo usan para avergonzarme, pero siento que me estás observando.

“¿Quieres que sea más pequeña? ¿Más débil? ¿Más suave? ¿Más alta? ¿Quieres que sea callada? ¿Mis hombros te provocan? ¿Mi pecho? ¿Es mi estómago? ¿Mis caderas?”

(Getty Images)

Eilish continuó destacando los mensajes contradictorios que recibe sobre su cuerpo, diciendo: “¿El cuerpo con el que nací no es lo que querías? Si visto lo que es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una zorra. Aunque nunca hayas visto mi cuerpo, aún lo juzgas y me juzgas por eso. ¿Por qué?”

“Tengo pechos grandes. Los tengo desde los nueve años, y así soy”, dijo Eilish a Variety. “Así es como me veo. Te pones algo que sea un poco revelador y todos dicen, ‘Ah, ¿pero no querías que te sexualizaran?’ ¡Que se vayan al diablo! Soy literalmente un ser que a veces es sexual. ¡Váyanse a la mier**!”.

Eilish está nominada en varias categorías en los Grammy del próximo año, entre ellos Grabación del Año y Canción del Año con ‘What Was I Made For’. Además, se le considera una fuerte contendiente para una nominación a la Mejor Canción en los Oscar, también por su contribución a la banda sonora de Barbie.

Traducción de Josué Palacios.