Bill y Melinda Gates parecían tener la vida y la relación perfectas, entonces, ¿qué salió mal?

Después de 27 años de matrimonio, tres hijos y la creación de la fundación filantrópica más grande del mundo, Bill y Melinda Gates anunciaron con gran sorpresa que se divorciarán esta semana.

La pareja de toda la vida anunció su intención de poner fin a su matrimonio el lunes, escribiendo en una declaración conjunta compartida en las redes sociales: "Después de pensar mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio".

“Durante los últimos 27 años, hemos criado a tres niños increíbles y hemos construido una base que funciona en todo el mundo para permitir que todas las personas lleven vidas saludables y productivas”, continuó la declaración de Gates. "Continuamos compartiendo nuestra creencia en esa misión y continuaremos nuestro trabajo juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas".

Bill y Melinda concluyeron la declaración pidiendo espacio y privacidad mientras "comienzan a navegar por esta nueva vida".

Si bien el anuncio envió ondas de choque a los mundos de la filantropía y la tecnología, también sorprendió al público en general, que respondió con preguntas considerando el matrimonio aparentemente feliz y productivo de la pareja.

Desde cómo se conocieron, hasta lo que dijeron sobre su relación, hasta lo que pudo haber salido mal, esto es lo que debe saber sobre el auge y la caída del matrimonio de una de las parejas más ricas del mundo.

¿Cómo se conocieron Bill y Melinda?

Bill y Melinda se conocieron a través de Microsoft, la empresa de tecnología que él cofundó, donde Melinda había conseguido un trabajo como gerente de producto en 1987.

Según Melinda, su primera presentación real fue en una cena de negocios en la ciudad de Nueva York, y la mujer de 56 años recordó en sus memorias de 2019, The Moment of Lift: How Empowering Women Changes The World , que se habían sentado junto a El uno al otro.

Sin embargo, no fue hasta unos meses después que Bill invitó a salir a su futura esposa, cuando se encontró con ella en el estacionamiento de Microsoft y le preguntó si podía sacarla dentro de dos semanas.

La oferta fue inicialmente rechazada por Melinda sobre la base de la falta de espontaneidad, y el filántropo recordó cómo le había dicho al fundador de tecnología que tendría que invitarla a salir más cerca de la fecha y le dio su número.

Según Melinda, quien reflexionó sobre el momento durante el documental de tres partes de Netflix Inside Bill's Brain , Bill la llamó horas más tarde ese mismo día y la invitó a cenar.

¿Cómo fue su relación inicial?

De todos los años que pasaron juntos, fue quizás el primero de la pareja el que generó mayor preocupación, ya que estaban llenos de incertidumbres sobre su futuro juntos.

Para Bill, la incertidumbre provenía de su dedicación a la construcción de Microsoft, con el multimillonario consciente del compromiso que tomaría la empresa, al tiempo que señaló que Melinda también tenía otros “novios”.

“Cuando nos conocimos, ella tenía otros novios y yo tenía Microsoft. Pensamos: 'Oye, no somos realmente serios el uno con el otro, ¿verdad? No vamos a exigirnos el tiempo del otro. Pero después de aproximadamente un año de eso, para nuestra sorpresa, ciertamente mi sorpresa, dijimos: 'Oye, te amo', y ella dijo que me amaba y luego fue como, guau. Ahora, ¿qué va a pasar? Gates recordó en el documental.

Finalmente, se basó en una lista de pros y contras para ayudarlo a decidir si estaba listo para casarse.

Según Melinda, su futuro esposo “tenía que tomar una decisión” y “quería casarse, pero no sabía si realmente podría comprometerse y [dirigir] Microsoft”.

“Sabes, nos queríamos mucho el uno al otro y solo había dos posibilidades: o íbamos a romper o nos íbamos a casar”, dijo en el documental.

Curiosamente, Bill también buscó el consejo de su exnovia Ann Winblad, con quien supuestamente también se fue de vacaciones después de casarse , antes de proponerle matrimonio a Melinda, revelando en un perfil de Time de 1997: “Cuando estaba solo pensando en casarme con Melinda , Llamé a Ann y le pedí su aprobación ".

A pesar de las preocupaciones persistentes, la pareja finalmente se casó en una ceremonia en Hawái en 1994.

Sin embargo, años después, Melinda reveló que nunca esperó casarse con su esposo.

En una publicación de San Valentín en Instagram en 2019, escribió que "nunca se hubiera imaginado que Bill y yo saliéramos, y mucho menos nos enamoramos y nos casamos", pero que fue "una de las mejores sorpresas de mi vida".

¿Qué pasó cuando tuvieron hijos?

Cuando la hija mayor de Melinda y Bill, Jennifer, llegó en 1996, la pareja enfrentó otro obstáculo, la decisión de Melinda de no volver al trabajo.

Según la madre de tres, quien también escribió en su libro que había considerado no decírselo a Bill después de enterarse de que estaba embarazada de su primer hijo porque estaban a punto de embarcarse en un viaje a China, su esposo estaba “Aturdido” por la decisión.

"Estaba atónito", escribió, y agregó que su esposo le había preguntado: "¿Qué quieres decir con que no vas a volver?".

Durante una entrevista con CBS ' Sunday Morning en 2017, Melinda dijo que su decisión se redujo a querer criar a los hijos de la pareja ella misma, y que su riqueza significaba que no tenía que regresar al trabajo.

"Estaba sorprendido, definitivamente estaba sorprendido", dijo. “Pero le dije: 'Sabes, simplemente no tiene sentido. No puedes ser el CEO y esforzarte tanto como lo haces y, alguien tiene que estar en casa, ¿verdad? No queríamos que nuestros hijos fueran criados por otra persona. Dije: 'Sabes, si queremos que tengan los valores que tenemos, alguien tiene que estar en casa' ”.

Además de Jennifer, de 25 años, la pareja tuvo dos hijos más, Rory, de 21, y Phoebe, de 19.

Mientras hablaba con The Sunday Times en 2019, Melinda había reflexionado sobre cierta frustración con su esposo durante la juventud de sus hijos, recordando un caso en el que estaba luchando para empacar el auto y preparar a los tres niños mientras su esposo leía un libro sobre Winston Churchill.

Durante la entrevista, también dijo: “Puedo recordar algunos días que fueron increíblemente difíciles en nuestro matrimonio en los que pensaste: '¿Puedo hacer esto?'”.

Pero Bill no siempre se centró en otra parte, como Melinda recuerda en su libro otra vez cuando su esposo inspiró a otros padres a comenzar a llevar a sus hijos a la escuela cuando él comenzó a llevar a una de sus hijas al jardín de infantes.

El gurú de la tecnología también expresó previamente su afinidad por lavar los platos, revelando que él mismo hace la tarea cada noche.

Según Melinda, a pesar de las luchas, el matrimonio funcionó porque era una “sociedad de iguales”.

¿Cómo influyó su fundación en su relación?

En los últimos años, el compromiso de la pareja con la Fundación Bill y Melinda Gates ha ocupado un lugar destacado, que ha visto a Bill y Melinda invertir miles de millones de dólares en la lucha contra “la pobreza, las enfermedades y la desigualdad en todo el mundo”.

En un comunicado, la fundación dijo que la ex pareja continuaría trabajando junta en la organización sin fines de lucro.

“Continuarán trabajando juntos para dar forma y aprobar las estrategias de la fundación, abogar por los problemas de la fundación y establecer la dirección general de la organización”, dijo el comunicado.

¿Qué han dicho el uno del otro y qué fue lo que finalmente salió mal?

A pesar de los altibajos ocasionales documentados por la pareja, en su mayor parte, solo han hablado positivamente el uno del otro.

En una publicación de blog de 2018 , Melinda reveló en respuesta a una pregunta sobre lo que sucede cuando no están de acuerdo que Bill tiene un "buen corazón" y es "de mente muy abierta".

“Bill tiene una mente muy abierta, que no es necesariamente la forma en que la gente lo percibe. Amo a Bill porque tiene un corazón bondadoso, escucha a otras personas y se deja conmover por lo que dicen ”, escribió. “Cuando cuento una historia sobre lo que he visto, él lo siente. Podría pedirme que recopile algunos datos en buena medida, pero no duda de la realidad de mis experiencias o de la solidez de mi juicio".

Melinda también ha expresado públicamente su admiración y amor por su esposo en las redes sociales, y la madre de tres hijos escribió en una publicación de Facebook para el cumpleaños de Bill: “Bill, después de dos increíbles décadas juntos, tu humor, empuje, inteligencia, curiosidad, la consideración, el optimismo y, sí, su espontaneidad, son tan maravillosos como siempre. En tierra, en el mar y en cualquier lugar intermedio, me alegro de que estés a mi lado".

Más recientemente, Melinda celebró a su esposo en una publicación de aniversario, en la que se refirió a Bill como “el hombre que me mantiene bailando toda la vida”.

El fundador de Microsoft también ha reflexionado positivamente sobre su asociación con Melinda, revelando en el documental de Netflix que si tuviera un arrepentimiento, sería no agradecer lo suficiente a su esposa de 27 años.

En general, la decisión de la pareja parece estar basada en el amor continuo y el apoyo mutuo, y algunos señalan en las redes sociales que, solo porque el matrimonio está terminando, no significa que no haya tenido éxito.