Barry Jenkins explica cómo ‘Mufasa’ lo transformó como cineasta

Durante los cuatro años que Barry Jenkins ha dedicado a trabajar en “Mufasa: The Lion King” (“Mufasa, El Rey León”), estima que le han preguntado al menos 400 veces por qué quería hacerlo.

La cuestión de por qué Jenkins, el cineasta de “Moonlight” ("Luz de luna") y “If Beale Street Could Talk” ("Si la colonia hablara") y “The Underground Railroad” ("El Ferrocarril subterráneo"), querría sumergirse en el mundo animado de Disney de gran presupuesto y fotorrealista de leones y tigres, ha desconcertado a gran parte del mundo del cine que lo venera.

Innumerables directores más habían dado el salto a la creación de éxitos de taquilla cargados de efectos por computadora antes. Pero la decisión de Jenkins fue analizada de manera única, quizás porque no hay un cineasta más aclamado y confiable, de menos de 50 años, que Jenkins.

“Simplemente, pensé que era algo a lo que no podía negarme”, dice Jenkins. “Tenía que hacerlo”.

“Mufasa”, que se estrena este fin de semana, reúne mundos cinematográficos que normalmente permanecen muy distantes. Por un lado, tienes al director ganador del Oscar, de 45 años, de algunas de las películas más luminosas y líricas de la última década. Por otro, tienes los imperativos de propiedad intelectual del Hollywood de hoy. ¿Qué sucede cuando colisionan?

El resultado en “Mufasa”, sobre la crianza de un cachorro león huérfano, ambientada tanto antes como después de los eventos de la película "El Rey León” de Jon Favreau de 2019, es un espectáculo inusualmente texturizado y reflexivamente renderizado que, Jenkins explicó en una entrevista reciente, tiene más en común con “Moonlight” de lo que podrías pensar. Realizada con herramientas de cine virtual, “Mufasa” básicamente colocó a uno de los cineastas más innovadores en un patio de recreo totalmente digital, con un presupuesto más de cien veces mayor que el de “Moonlight”.

A menudo, en “Mufasa”, puedes sentir la sensibilidad de Jenkins calentando y mejorando lo que puede. Con canciones de Lin-Manuel Miranda, “Mufasa” funciona como un entretenimiento de la gran pantalla y, aún más sorprendentemente, como una película de Barry Jenkins.

“Mi cabeza estaba girando cuando esto comenzó”, dice Jenkins. “En realidad, me recordó a cuando me inicié en la cinematografía. Esto se sentía, curiosamente, muy similar a esa primera experiencia. Puedes huir de esa novedad y sentirte intimidado por ella, o puedes abrazarla, aprender las cosas que no sabes y luego comenzar a moldearla”.

También es una experiencia que evidentemente ha cambiado a Jenkins, expandiendo exponencialmente su kit de herramientas de cine mientras le abre los ojos a nuevas formas de hacer películas. “Fue casi como aprender un nuevo idioma”, dice Jenkins sobre el proceso.

A continuación, extractos de la conversación. Las respuestas han sido editadas para una mayor claridad y brevedad.

AP: ¿Cuántas veces te han preguntado por qué hiciste esta película?

Jenkins: Al menos 400 veces. Pero todo se redujo al espíritu y la calidez del guion de Jeff Nathanson y también al espíritu y la calidez que siempre encontré en la historia. Llegué a “El Rey León” cuidando a mis sobrinos, allá por los años 90. Mi hermana era madre soltera y yo estaba en casa viéndola con los niños. Ponías diferentes VHS y “El Rey León” siempre era el que se quedaba. Pensé: ¿No sería interesante, después de algo como “The Underground Railroad”, entrar en algo tan lleno de luz?

AP: ¿Habías buscado activamente algo más ligero después de esos proyectos?

JENKINS: Quizás más cálido, más ligero, pero igual de profundo, igual de espiritual. Esta idea del legado familiar, de encontrar tu lugar en el mundo, son cosas que están muy presentes en “Moonlight” y “The Underground Railroad”. Si te estuviera diciendo, “Voy a hacer esta película sobre un niño que tiene una experiencia casi bíblica que involucra agua y una figura parental de la que luego se aleja, y tiene que encontrar su lugar en el mundo”, podría estar hablando de “Moonlight” o podría estar hablando de “Mufasa”.

AP: ¿Te motivó expandirte como cineasta? ¿O las nociones que la gente tiene de ti como cineasta?

JENKINS: No se trataba de las nociones de quién pensaba la gente que era. Pero simplemente estaba buscando expandir el tipo de cine que estaba haciendo en ese momento. Esto llegó justo en medio de un ciclo de casi siete años, desde comenzar “Moonlight” hasta estar en postproducción en “The Underground Railroad”, la forma en que se hace esta película, con esta producción virtual, es simplemente una forma muy nueva de hacer cine. Quizás se hayan hecho cinco o seis películas con esta tecnología.

AP: ¿Descubriste que podías llevar tu sensibilidad al cine virtual?

JENKINS: Lo hice. Evolucionamos este proceso hasta el punto en que podríamos crear tanto del mundo y el movimiento en el espacio virtual, y luego podríamos llevar nuestras cámaras virtuales a la producción virtual. Evolucionamos la animación hasta el punto en que podríamos crear la luz, podríamos crear el set, podríamos crear el ambiente. (El director de fotografía) James (Laxton) estaría allí y yo estaría allí, y estamos transmitiendo las voces de los actores en la sala y los animadores se mueven, y yo estoy dirigiendo, y la cámara responde en tiempo real.

AP: Parecía que estabas poniendo un énfasis particular en los primeros planos. En el espacio virtual, ¿jugabas con dónde poner la cámara?

JENKINS: Absolutamente. Mira, soy un cineasta que estaba en el set con “Moonlight”, tengo 25 días y el sol se está poniendo. Sí, estás tratando de encontrar un lugar para la cámara, tienes ideas, pero esas ideas no son prácticamente alcanzables. En este sentido, la cámara podría estar en cualquier lugar. Podría estar en todas partes. Son más o menos las mismas preguntas, pero la posibilidad de responder es muy inmediata y directa.

AP: Recientemente le dijiste a Vulture, sin embargo, que el proceso digital “no era lo tuyo”. ¿Estás ansioso por volver al cine físico?

JENKINS: Quiero aclarar lo que acabas de decir. Hemos estado hablando, y he estado hablando de usar estas herramientas para crear una experiencia muy física, en persona. No considero que este sea un proyecto que sea todo digital y todo animado por computadora. Si hiciera esta película de nuevo ahora mismo, no me llevaría cuatro años. Probablemente, me llevaría dos y un cuarto. Si fuera a hacer otra de estas películas, tendría una base mucho más sólida. No se sentiría como algo que es ajeno o algo que es extraño o que es todo digital. Simplemente, se sentiría como hacer cine.

AP: Entonces, ¿ves “Mufasa” más como parte de algo que será continuo para ti personalmente?

JENKINS: Mil por ciento. Me encanta que a través de este proceso he aprendido muchas otras formas de hacer una película que simplemente no podría aprender haciendo algo como “The Underground Railroad”. Lo que amo ahora es la superposición entre ambos. Cuando comencé este proceso, hablé con Matt Reeves porque había escuchado que había usado algunas de estas herramientas para previsualizar “The Batman”. Él dijo: "¿Sabes, esa toma donde el Pingüino está en su coche y Batman camina al revés? La descubrí en el volumen”. Dije: “Por supuesto que sí”. Pensé: Oh Dios mío, podríamos haber previsualizado “Moonlight” con esta tecnología.

AP: ¿Crees que es necesario para un cineasta hoy en día estar al tanto de estas técnicas?

JENKINS: Mil por ciento. La luz puede estar en cualquier lugar en esta película y la cámara puede estar en cualquier lugar. Eso no significa que deba estar en todas partes. La próxima vez que salga a hacer una película, ya sea algo como “The Underground Railroad” o “Beale Street”, James y yo probablemente también incorporaremos estas herramientas. Porque, como dicen en “G.I. Joe”, encontrar la luz es la mitad de la batalla.

AP: Entonces, ¿sientes que has cambiado como cineasta por esta experiencia?

JENKINS: Esto es todo nuevo. Todo se está desarrollando ahora mismo. Fuimos a “Avatar” y hablamos con los ingenieros allí. Escucharon lo que estábamos tratando de hacer y enviaron a algunas personas para que se integraran con nosotros y nos ayudaran a evolucionar nuestro proceso, para que pudiéramos hacer que estos animadores con dos piernas se movieran como si tuvieran cuatro. Lo que estoy diciendo es: Esto es el salvaje, salvaje Oeste.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.