Barbra Streisand lanza "The Secret of Life" con duetos con Dylan y McCartney

Barbra Streisand estaba preocupada.

Había pasado seis días a la semana durante seis semanas grabando la versión en audiolibro de sus memorias de 2023 "My Name is Barbra", lo que se convirtió en más de 48 horas hablando de su célebre carrera que la ha hecho merecedora del EGOT (premios Emmy, Grammy, Oscar, Tony) y la vida inesperada que vino con ella.

Así surgió la idea de grabar un nuevo álbum con una impresionante alineación de colegas que iban desde los artistas contemporáneos Hozier y Sam Smith hasta leyendas como Bob Dylan, Paul McCartney y James Taylor. Pero cuando los productores le pusieron las canciones, no podía cantar. Su poderosa voz solo chirriaba.

“Mi voz estaba destrozada”, dijo Streisand, de 83 años, a The Associated Press, via telefónica desde su casa en Malibú, California. “Quiero decir, literalmente, recé a Dios frente a ese micrófono, ‘Que mi voz esté ahí para mí’. Y no sé cómo, pero ahí estaba”.

Los fanáticos podrán escuchar eso por sí mismos el viernes, cuando su álbum "The Secret of Life: Partners, Volume 2" llegue a las tiendas y a los servicios de streaming. Y a pesar de sus dudas, Streisand demuestra que aún puede ofrecer las interpretaciones que desea, mientras también las saca de otros.

Bob Dylan: “¿Cantarías conmigo?”

Su dúo con Dylan había estado en proceso durante décadas. En 1970, Dylan envió a Streisand un ramo de flores y una nota, escrita en lo que ella cree que era crayón, preguntando: "¿Cantarías conmigo?"

Pero no se conectaron hasta décadas después, cuando sus estilos habían convergido un poco. Cuando Streisand comenzó a trabajar en su nuevo álbum, envió a Dylan una copia de sus memorias con una dedicatoria refiriéndose a su tiempo actuando por separado en Greenwich Village como adolescentes y esperando que fuera el momento de finalmente cantar juntos.

Elegir rehacer el estándar de Ray Noble "The Very Thought of You" —popularizado por todo tipo de artistas, desde Nat King Cole y Tony Bennett hasta Billie Holiday y Ella Fitzgerald— resultó ser una sorpresa. No es uno de sus favoritos personales, aunque es la canción favorita de su antiguo manager Marty Erlichman.

Dylan, uno de los compositores más venerados en la historia de la música, solo quería cantar un estándar, no uno de sus propios clásicos. "¿No es genial?", dijo Streisand. "Yo habría cantado cualquier cosa con él".

También accedió a su solicitud de mantener a todos los demás fuera del estudio cuando grabaron, incluido el esposo de Streisand, James Brolin, quien a menudo asiste a sus sesiones.

"Había escuchado que escribió 'Lay, Lady, Lay' para mí", dijo. "Así que pensé, 'Hagamos esta pista exuberante y romántica'".

Aunque Dylan tiene la reputación de no aceptar muchas direcciones de los productores, Streisand dijo que fue muy receptivo a sus sugerencias.

"Estaba totalmente abierto a '¿Por qué no intentas esto?', o 'Frasea de esta manera' o 'Intenta algo más', tal como hago como directora en películas, y él fue mi actor ese día", dijo. "Capturar su originalidad, su voz y su fraseo fue simplemente una experiencia emocionante".

McCartney se preocupa por su “Valentine”

Su experiencia con McCartney fue más desalentadora. Había un equipo de filmación completo presente, dirigido por el director ganador del Oscar Frank Marshall, para capturar la grabación de dos de los artistas para un próximo documental sobre la vida de Streisand. Streisand dijo que eso añadió desafíos a la sesión.

"Él se sentía un poco tímido al respecto y lo entiendo", dijo sobre grabar "My Valentine" con McCartney. "Entré en una sala con 25 personas (para cantar) y no me gusta eso".

McCartney dijo en su sitio web que estaba "aterrado" durante la sesión de tres horas.

"Pensé, ‘Bueno, esto será fácil porque es mi canción, es 'My Valentine'. ¿Qué puede salir mal?'", dijo. "Pero lo que había olvidado era que lo habían arreglado para que tuviera que ir en la clave de Barbra y luego en mi clave. Así que, pasar de la clave de Barbra a la mía fue algo difícil. ... ¡No fue fácil en absoluto!"

Lo resolvieron rápidamente. "Salió genial", dijo Streisand, quien lanzó la canción en mayo como uno de los sencillos de adelanto del álbum.

Es otro sencillo, sin embargo, el que está resonando aún más. "Letter to My 13-Year-Old Self", el dúo de Streisand con la cantante y compositora islandesa Laufey, alcanzó el número uno en la lista de iTunes a principios de este mes, superando a "Manchild" de Sabrina Carpenter y "Type Dangerous" de Mariah Carey el día de su lanzamiento.

Streisand se identificó con la canción porque le recordó una tarea de la escuela secundaria que escribió a los 13 años titulada "My Thirteen Years", que significó tanto para ella que aún lo conserva. En una escritura cursiva ordenada, recordó cómo era su vida, su amor por los sonetos de Shakespeare y la muerte de su padre, Emanuel. "Era demasiado joven para darme cuenta de lo que había sucedido", escribe en la tarea.

Streisand se conecta con aquella que fue a los 13

Fue a los 13 años cuando Streisand también hizo su primer disco, cuando su madre la llevó a Nola Studios en Manhattan para grabar "You’ll Never Know" y "Zing! Went the Strings of My Heart".

"Cuando tenía 13 años, ese es un año muy especial en mi vida", dijo Streisand. "Así que escucho esta canción... y realmente me impactó".

Trabajó con Laufey para convertir la original “Letter To My 13 Year Old Self”, que Laufey cantó en solitario, en un dúo. Decidieron que Laufey cantara como la niña de 13 años y Streisand como su madre. Streisand dijo que estaba "absolutamente encantada" con cómo resultó y cómo los fanáticos han respondido a ella.

Claro, el éxito en dúos no es nada nuevo para Streisand, quien ha encabezado las listas con Neil Diamond en "You Don’t Bring Me Flowers", y Donna Summer en "No More Tears (Enough Is Enough)", y una serie de álbumes incluyendo "Duets", "Partners" y "Encore: Movie Partners Sing Broadway".

Pero "The Secret of Life: Partners, Volume 2" es diferente. Streisand dijo que sus preocupaciones sobre el mundo y la segunda administración del presidente Donald Trump pueden haber contribuido subconscientemente a su selección de algunas de las pistas más serias del álbum, como "Fragile" de Sting y su nueva versión de "Love Will Survive" de la serie "The Tattooist of Auschwitz" del año pasado en un dúo con Seal.

"Me gustaría ser más feliz", dijo Streisand. "Pero cada vez que enciendo la televisión, y soy una glotona hasta el castigo, obviamente, estoy fascinada y horrorizada al mismo tiempo, ¿sabes?".

En una cena reciente con el senador estadounidense Cory Booker, D-N.J., Streisand dijo que él describió el estado actual de Washington como "caos creado, corrupción y crueldad".

Streisand agregó: "Pensé, 'Eso lo resume (a Trump)'".

Sin embargo, Streisand, quien ya no hace giras, dijo que planea trabajar en lograr el objetivo que estableció en sus memorias: disfrutar más de la vida. "The Secret of Life" —nombrado por el clásico de James Taylor, así como por un libro infantil que lee a sus nietos— ha despertado pensamientos sobre lo que enriquece su vida.

"El secreto de la vida es pasar tiempo con las personas que amas", dijo, agregando que planea lanzar una serie de fotos de ella y sus "secretos", incluyendo a su esposo, su hijo Jason Gould, y otros amigos, familiares y, por supuesto, perros.

Streisand está en su era de "detenerse y oler las rosas".

"Estoy envejeciendo día a día, minuto a minuto, y tienes que mirar tu vida desde ese punto de vista nuevamente, ¿sabes?", dijo Streisand. "Me miro en el espejo y digo, '¿Cuánto tiempo me queda?' ... He tenido varios proyectos que nunca he cumplido, pero ahora tengo tal satisfacción con las personas que amo".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.