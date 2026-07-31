Autoridades publican nota en caso Nancy Guthrie con esperanza de que alguien reconozca la ortografía

Las autoridades difundieron una nota de rescate temprana sobre la desaparición de la madre de la presentadora televisiva Savannah Guthrie, con la esperanza de que alguien reconozca el estilo de escritura. Una segunda nota difundida el viernes indicó que Guthrie murió.

Las autoridades han estado investigando la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah, presentadora del programa "today".

Ambas notas llegaron inicialmente a una estación de televisión de Tucson días después de que la mujer de 84 años desapareciera de su casa a las afueras de Tucson el 1 de febrero. Las autoridades no han dicho si Guthrie sigue con vida.

“Creemos que estas características lingüísticas distintivas pueden resultar reconocibles para alguien que conozca o haya interactuado con el autor de las notas, indicó la policía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.