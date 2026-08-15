Aumenta cifra de víctimas de naufragio de ferry en Zimbabue

Dieciocho niños figuraban entre las casi 70 personas que murieron cuando un ferry sobrecargado en un lago de Zimbabue, informó la policía el sábado después de que los rescatistas recuperaran más cuerpos.

El ferry volcó el martes en el lago Kariba en medio de fuertes olas y la policía indicó que desde entonces se recuperaron otros 22 cuerpos, lo que elevó el número de muertos a 68.

El viejo ferry viajaba desde la localidad de Kariba hacia comunidades rurales y pesqueras en el noroeste del país, donde las carreteras están dañadas y el transporte público es escaso. Las autoridades no han dicho cuántas personas iban a bordo ni cuántas siguen desaparecidas.

Las estimaciones han situado el número de pasajeros en hasta 153, mientras que las autoridades señalan que la capacidad del ferry es de 90. La agencia de gestión de desastres de Zimbabue ha informado que 77 personas fueron rescatadas.

Las autoridades dijeron inicialmente que se desconocía el número de niños a bordo porque los menores no están incluidos en las listas de pasajeros. Una lista policial difundida después mostró que 16 de los niños fallecidos tenían 10 años o menos, y que el más pequeño tenía apenas 1 año.

Kariba es el lago artificial más grande del mundo por volumen, creado al represar el caudaloso río Zambezi a finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960. Se extiende por más de 200 kilómetros (124 millas) y en algunos puntos alcanza hasta 40 kilómetros (25 millas) de ancho.

Zimbabue y Zambia comparten el lago, con su frontera atravesando el centro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.