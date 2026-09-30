Asesinato de socialité hongkonesa fue por disputa financiera, dicen fiscales

El asesinato de la socialité hongkonesa Abby Choi probablemente estuvo vinculado a una disputa financiera con su exsuegro por un apartamento de lujo, manifestó la fiscalía el miércoles, en un caso que ha conmocionado a la ciudad después de que el cuerpo desmembrado de Choi fuera hallado hace tres años.

En su alegato inicial en el juicio por asesinato, la abogada Charlotte Draycott, en representación de la fiscalía, sostuvo que el exesposo de Choi, Alex Kwong, su padre, Kwong Kau, y su hermano, Anthony Kwong, mataron juntos a Choi en febrero de 2023.

La abogada indicó que los padres de Choi tenían una buena posición económica, y que la familia de su pareja, Chris Tam, tras su divorcio, era extremadamente rica. La familia Kwong no era adinerada, afirmó.

“Mencioné el dinero porque era, según lo entendemos, la raíz de lo que ocurrió”, expresó Draycott.

Choi era una socialité de 28 años y madre de cuatro hijos que compartía en redes sociales su vida glamorosa de sesiones de fotos y desfiles de moda. Días antes de su muerte, publicó que había asistido a un desfile de Christian Dior en la Semana de la Moda de París.

Las autoridades encontraron partes de su cuerpo desmembrado en una casa de una aldea del norte de Hong Kong, donde los delitos violentos son poco frecuentes.

Su exesposo y los otros dos acusados fueron señalados de matar a Choi, y se enfrentan a cadena perpetua si son condenados por asesinato. También fueron acusados de impedir el entierro legal de un cuerpo.

Un jurado de nueve personas determinará si los acusados son culpables. El juez Brian Keith les dijo que el trío de acusados se declaró inocentes del cargo de asesinato. Kwong Kau también se declaró inocente del otro cargo, pero sus hijos lo admitieron.

Choi y Alex Kwong tuvieron dos hijos y mantuvieron una buena relación tras su divorcio, señaló Draycott. Choi compró un apartamento de lujo para que vivieran sus dos hijos mayores. Lo registró a nombre de Kwong Kau para evitar el impuesto más alto que habría tenido que pagar si se hubiera registrado a su propio nombre, explicó Draycott.

Kwong Kau y su esposa también se mudaron al apartamento y recibieron fondos de su exnuera. Anthony Kwong más tarde fue contratado por Choi como chofer, agregó.

Pero afirmó que la relación entre Choi y Kwong Kau se deterioró en 2022 cuando él presuntamente bloqueó el deseo de Choi de vender la vivienda y comprar una nueva.

Kwong Kau presuntamente intentó golpear a Choi en julio de 2022 cuando Choi y Tam, su pareja, hablaron con él.

Kwong Kau finalmente aceptó firmar un documento para permitir que Choi siguiera adelante, pero la fiscalía alegó que él podría volver a mudarse si Choi moría. Al planear matar a Choi, dijo Draycott, Kwong alquiló un apartamento en una casa de aldea y elaboró un plan con sus dos hijos.

“Decimos que los tres decidieron que lo harían juntos”, afirmó.

La fiscalía tiene previsto continuar su alegato inicial el viernes. El juicio debe durar 40 días.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.