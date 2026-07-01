Arrestan a personas por colgar pancarta sobre 'el poder del amor' en Edificio Empire State

Dos personas escalaron a la cima de la antena del Edificio Empire State y desplegaron una pancarta sobre “el poder del amor” al mediodía del martes, antes de empezar a descender, abrazándose, tomándose selfis y, finalmente, siendo arrestadas.

Vestidas de negro y con mascarillas —pero, al parecer, sin arneses—, ambas se equilibraron sobre una repisa estrecha y parecieron besarse en lo alto de la antena del rascacielos neoyorquino, que se eleva 443 metros (1.454 pies) sobre el centro de Manhattan, según mostraron imágenes de video de un helicóptero de noticias. La pancarta, en la que se leía “cuando el poder del amor es más que el amor al poder, el mundo conoce la paz”, ondeaba con el viento.

Poco después de las 12:30 de la tarde, comenzaron a bajar, avanzando con eficacia por la estructura reticulada de metal hasta una repisa más ancha, donde una de las personas pareció instalar un equipo electrónico y se arrodilló. Después de que se besaran de nuevo y se abrazaran, la otra persona se tomó selfis con la mano izquierda extendida, como si estuviera examinando un anillo.

Fueron detenidas después de la 1 de la tarde. Nadie resultó herido, indicó la policía.

No estaba claro cómo la pareja obtuvo acceso a la antena, que se eleva muy por encima de las áreas públicas del edificio de 102 pisos.

No hubo una respuesta a un mensaje enviado a la administración del edificio.

En el pasado, temerarios han escalado la antena y otras partes del Empire State. Esos ascensos han sido en gran medida no autorizados, pero el actor y músico Jared Leto recibió permiso de subir hasta la base de la antena desde el piso 86 en 2023 para promocionar una gira.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.