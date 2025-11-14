Stay up to date with notifications from The Independent

AP Fotos: Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

John Locher,Chris Pizzello
Viernes, 14 de noviembre de 2025 02:47 EST

Los Latin Grammy 2025 regresaron a Las Vegas con un espectáculo musical donde Bad Bunny se alzó con el máximo galardón de la noche: álbum del año. El superastro puertorriqueño era el artista con más nominaciones, con 12, y se llevó a casa cinco trofeos. Empató con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso por el mayor número de galardones.

El cantante español Raphael, Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, emocionó al público con su actuación durante la gala.

___

Esta es una galería de fotos curada por editores de AP.

