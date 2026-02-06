AP Explica: El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Hay escenarios, y luego está el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El domingo, recién acontecida su histórica victoria en los Grammy por su carta de amor a Puerto Rico, "Debí tirar más fotos", Bad Bunny volverá a sorprender al público con una actuación que se perfila como un momento emblemático para la cultura latina.

Pero, ¿qué se puede esperar de su presentación?

Zane Lowe de Apple Music mencionó que la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl dura 13 minutos durante una entrevista con la superastro el jueves. Históricamente, los espectáculos suelen durar entre 12 y 15 minutos.

En la misma conversación, Bad Bunny ofreció pocos detalles sobre lo que los espectadores verán el domingo.

"Va a ser una gran fiesta", dijo, evitando juguetonamente preguntas sobre invitados sorpresa y otros detalles. "Lo que la gente puede esperar de mí... Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucha de mi cultura. Pero realmente no quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido".

También existe un adelanto de un minuto y medio del espectáculo de medio tiempo publicado el mes pasado que estableció un tono jovial para su actuación. En él, Bad Bunny se acerca a un árbol de Flamboyán, explicaremos más sobre el árbol más adelante, y comienza a reproducir en su celular en su sencillo "Baile inolvidable".

La canción es salsa moderna, interpretada con los estudiantes del Libre de Música San Juan. Es un sencillo destacado de "Debí tirar más fotos", un álbum que fusiona la tradición folclórica en géneros locales boricuas como la bomba, plena, salsa y música jíbara con estilos contemporáneos como el reggaetón, trap y pop.

En el clip, Bad Bunny se mueve mientras es acompañado por diferentes bailarines de diversos géneros, razas y edades: entre ellos, una bailarina de salsa tradicional con un vestido rojo, un bombero, un vaquero y un viejito con una pava (el sombrero de paja característico de Puerto Rico). Es representativo del atractivo internacional de Bad Bunny; actualmente es el artista más escuchado a nivel mundial en Spotify.

¿Bad Bunny actuará completamente en español?

Toda la música de Bad Bunny está grabada en español, por lo que parece una apuesta segura. Si incluyera inglés en su presentación, probablemente aparecería en una interjección hablada o se presentaría en texto.

En octubre, Bad Bunny fue anfitrión de "Saturday Night Live" y dijo algunas frases en español durante su monólogo de apertura. Al concluir, bromeó en inglés: "Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender", una referencia al Super Bowl y sus críticos.

El jueves, bromeó diciendo que los fanáticos no necesitaban realmente aprender español para disfrutar de su presentación, pero deberían estar preparados para bailar.

¿Qué símbolos podrían aparecer en escena?

No hay forma de saberlo con certeza, pero aquí hay algunas conjeturas fundamentadas.

Banderas puertorriqueñas: En su canción "La mudanza", Bad Bunny canta, "Aquí mataron gente por sacar la bandera / Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera". Parece ser una referencia a la Ley 53 de 1948, conocida como la Ley de la Mordaza, una resolución de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que intentó suprimir el movimiento independentista en la isla y criminalizó la exhibición de la bandera puertorriqueña. Fue derogada en 1952. Es también una de las muchas razones por las que los puertorriqueños son conocidos por ondear su bandera con orgullo por su isla.

Es casi seguro que la bandera de Puerto Rico aparecerá de alguna forma en el escenario del Super Bowl. Pero sus colores son dignos de mención. Si se muestra en rojo, blanco y azul, esa es la bandera actual de Puerto Rico y lo ha sido desde 1952. Si hay banderas que presentan azul claro, eso refleja el movimiento independentista puertorriqueño. Una versión en blanco y negro de la bandera se ha convertido en sinónimo de la lucha y resiliencia puertorriqueña. Y si hay una bandera que se asemeja más a la bandera de la República Dominicana, esa es conocida como El Grito de Lares, un símbolo de la revolución de Lares, la primera revuelta breve contra el dominio español en Puerto Rico en el siglo XIX.

Expresiones puertorriqueñas: Puede haber algunas expresiones puertorriqueñas pronunciadas en el escenario, más allá de las que se encuentran en la música de Bad Bunny. Eso podría ser cualquier cosa desde "¡Wepa!", que se usa en momentos de emoción, no muy diferente a exclamar "¡Guau!". Ganó popularidad después del lanzamiento de la canción de salsa de Alfonso Vélez de 1974 "El Jolgorio (Wepa Wepa Wepa)". O "Acho, PR es otra cosa", una frase que se convirtió en un canto de los fanáticos durante la actuación de Bad Bunny de "Voy a llevarte pa’ PR" durante su residencia. Se traduce como "Rayos, PR es otra cosa".

Casita: En la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico el verano pasado, actuó en dos escenarios. Uno fue construido para parecerse a una casita, para el pari de marquesina, una fiesta en casa. Estas estructuras son sinónimas de Puerto Rico y el Caribe en general.

Pavas: Un símbolo que probablemente es familiar para los fanáticos de Bad Bunny en todas partes, una pava es un sombrero de paja tradicionalmente usado por jíbaros, o agricultores rurales puertorriqueños. Se ha convertido en un símbolo de orgullo para la isla. El cantante incluso usó una versión de cuero del sombrero en la alfombra roja la Met Gala 2025.

Árbol de Flamboyán: El segundo de los dos escenarios en la residencia de Bad Bunny se centró en mostrar la belleza natural de la isla con sus árboles de flamboyán y plátano. Los primeros son una característica común en el arte puertorriqueño por sus flores, que se ven en tonos brillantes de rojo, naranja y amarillo. La imagen del árbol evoca a Puerto Rico casi tan inmediatamente como el sonido de sus residentes nocturnos nacionales, el coquí (una rana con un canto distintivo que solo se escucha por la noche).

El Sapo Concho: No debe confundirse con el coquí, el sapo concho es el sapo crestado puertorriqueño en peligro de extinción que Bad Bunny ha utilizado una versión animada en sus visuales para "Debí tirar más fotos".

Instrumentos tradicionales puertorriqueños: Debido a que gran parte de la música de Bad Bunny se basa en la bomba y la plena, es probable que algunos de esos instrumentos tradicionales estén en el escenario. Esté atento a un cuatro (una pequeña guitarra de cuatro cuerdas), güiro/güira (un instrumento de percusión hecho de una calabaza hueca), palitos (también un instrumento de percusión que se asemeja a dos palos largos de madera), cencerro (campana de vaca) y maracas. Para las canciones de bomba, específicamente, puede haber un barril y para la plena, una pandereta.

¿Habrá invitados especiales durante el espectáculo de medio tiempo?

Es imposible predecirlo, pero sería sorprendente si Bad Bunny no estuviera acompañado por otros artistas, particularmente otros gigantes de la música latina, y probablemente, otros artistas puertorriqueños. La banda Chuwi acompañó a Benito en todas las noches de su residencia en San Juan; no sería descabellado verlos en el escenario para su colaboración, "Weltita".

Otros posibles invitados, si la residencia es un referente, podrían incluir a Marc Anthony, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Young Miko, Wisin y Yandel, Gilberto Santa Rosa y Alfonso Vélez. Pero la lista sigue y sigue.

¿Será una actuación política?

Eso está en el ojo del espectador. Pero hay un precedente histórico para ello en el Super Bowl. En 2020, la NFL pidió a Jennifer Lopez que omitiera un segmento que presentaba a niños en jaulas durante su actuación de medio tiempo, una crítica a las políticas de inmigración de Estados Unidos. Ella se negó. Bad Bunny fue un artista invitado durante ese espectáculo de medio tiempo, que fue encabezado por Lopez y Shakira.

El año pasado, el set de Kendrick Lamar fue una confrontación artística de la historia estadounidense y las dinámicas raciales a través de la metáfora. En él, el actor Samuel L. Jackson, vestido como el Tío Sam, se quejaba de que su interpretación era "demasiado ruidosa, demasiado imprudente, demasiado ghetto" y recordaba a Lamar "jugar el juego".

Bad Bunny nunca ha evitado los mensajes políticos. Ha criticado al presidente Donald Trump por todo, desde su respuesta a un huracán en su natal Puerto Rico hasta su trato a los inmigrantes. En los Grammy del domingo, dijo "ICE fuera" al aceptar su primer premio televisado de la noche. Su última gira omitió el territorio continental de Estados Unidos; en una entrevista dijo que, en parte, temía que sus fans pudieran ser objetivo de agentes de inmigración.

Trump, un republicano, ha dicho que no planea asistir al Super Bowl de este año, a diferencia del año pasado, y ha calificado a Bad Bunny como una "terrible elección".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.