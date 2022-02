La violencia y el riesgo para los periodistas en México volvió a provocar un trago amargo al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que ayer por la noche el secretario de Estado, Anthony Blinken publicara un mensaje en el que externó la preocupación por el asesinato de periodistas en el país.

En respuesta, en su conferencia de prensa matutina , el mandatario aseguró que o está “mal informado” o actúa de “manera injerencista”, mientras negó nuevamente que sean crímenes de Estado, aunque esto último no fue parte de lo que comentó el funcionario estadounidense.

“Yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe; lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos. Nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de estado y si el jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de estado y sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas”, dijo el mandatario.

“Los gobiernos de Estados Unidos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa”, continuó, al hablar del “intervencionismo” y acusando una vinculación de los “grupos conservadores de México” con el gobierno de Estados Unidos, misma que refirió en el financiamiento que la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional) otorga a ONGs como Mexicanos Contra la Corrupción, cuyo trabajo ha dado a conocer casos de corrupción tanto en esta como en las administraciones pasadas.

“Pedirle de favor que se informen y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos, no es un protectorado”, sentenció López Obrador.

El secretario de Estado de la Unión Americana, expresó el martes su preocupación por el alza en la violencia que ha cobrado la vida de al menos 6 comunicadores en lo que va del 2022, sin que el gobierno haya mostrado capacidad de proteger la vida de quienes se dedican a esta profesión y convirtiendo a México en el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrenta son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”, escribió en su cuenta de Twitter.

A la violencia se suma el acoso que ejerce el Ejecutivo contra aquellos profesionales que, asegura, trabajan en contra de su gobierno, como es el caso de Carlos Loret de Mola, quien reveló el uso de una casa en Houston, Texas, por parte de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, en posible conflicto de interés con una empresa contratista de Pemex; o Carmen Aristegui, quien ha publicado información sobre posibles casos de corrupción de funcionarios de esta administración como el fiscal Gertz-Manero, o programas gubernamentales como Sembrando Vida.