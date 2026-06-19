Anne Hathaway está embarazada de su tercer hijo
Anne Hathaway está embarazada de su tercer hijo.
La actriz ganadora del Oscar publicó el viernes un video en Instagram en el que sonríe mientras muestra una pancita de embarazo y se apresura a salir de cámara. Hathaway, de 43 años, acompañó el video con el texto “Baby, I'm yours” (Bebé soy tuya) y usó como banda sonora el éxito homónimo de Barbara Lewis.
Al pedirle confirmación, un portavoz de Hathaway respondió: “Creo que el video es bastante obvio”.
Hathaway y su esposo, Adam Shulman, ya son padres de Jonathan Shulman y Jack Shulman. La noticia del viernes llega en un momento especialmente ajetreado para la actriz, cuyas películas de este año incluyen “The Devil Wears Prada 2” ("El diablo viste a la moda"), “Mother Mary” y “The Odyssey” ("La odisea").
Bookmark popover
Removed from bookmarks