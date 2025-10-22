Un físico nuclear de 56 años que trabajaba en uno de los laboratorios de investigación más importantes de Estados Unidos se encuentra tras las rejas acusado de haber solicitado a chicas menores de edad intercambiar chats sexuales y videos explícitos, al menos uno de los cuales planeó de principio a fin, con sugerencias de ángulos de cámara y dirección de escena.

Andrew Worrall, director de programas de energía nuclear en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en el este de Tennessee, fue finalmente arrestado por cargos de explotación infantil gracias en parte a su exmujer, que a su vez había sido contactada por una adolescente a la que Worrall había buscado en Snapchat, según archivos judiciales de los que no se había informado anteriormente.

La exesposa, cuyo nombre no revela The Independent por motivos de privacidad, declaró a las autoridades que la supuesta fijación de Worrall por las menores contribuyó al fracaso de su relación, según revela uno de los documentos.

Oak Ridge fue un lugar clave para el Proyecto Manhattan, el programa ultrasecreto de la Segunda Guerra Mundial que creó la primera bomba nuclear del mundo.

Worrall, que en 2021 recibió el Premio al Logro del secretario de Energía de Estados Unidos por “abordar un gran reto en la salvaguarda de material nuclear”, fue detenido el 6 de octubre por agentes de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Energía.

Ya no trabaja en Oak Ridge, según declaró una portavoz de las instalaciones a The Independent. No está claro si Worrall sigue siendo empleado del Departamento de Energía (DOE) de EE. UU., la entidad que supervisa las instalaciones, que no respondió el viernes a una solicitud de comentarios.

open image in gallery Andrew Worrall, destacado físico nuclear del gobierno estadounidense, se enfrenta a cadena perpetua por su presunto comportamiento en Internet ( Oak Ridge National Laboratory )

open image in gallery Worrall era director de programas de energía nuclear en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en el este de Tennessee, hasta su detención el 6 de octubre acusado de explotación infantil ( US Department of Energy )

En una serie de mensajes de texto que los investigadores federales extrajeron del teléfono de Worrall, este parecía fantasear con pasar la noche con la joven, según una denuncia penal presentada el 3 de octubre ante un tribunal federal de Knoxville.

“¿Podrías quedarte a dormir o no?”, preguntó supuestamente a la adolescente, que aseguró a Worrell que solo tenía 16 años.

“Sí, solo diría que voy a casa de mis amigos y podrías recogerme allí, y luego tendrías que llevarme de vuelta para que mi madre no se entere”, respondió.

“Me encanta, así que dime... ¿quieres que sea un papi amable o un papi dominante?”, Worrall supuestamente continuó.

“Depende de lo que quieras, me gusta ser sumisa”, respondió la chica.

“Bien”, le dijo Worrall, según la declaración jurada. Y expresó: “Sí, me gusta tomar el control. Llevar la iniciativa. Dominar totalmente”.

Una solicitud de orden de registro obtenida por The Independent contiene una serie de detalles adicionales relativos a la investigación, incluido el inesperado nexo entre la adolescente y la exesposa de Worrall, investigadora de no proliferación nuclear en Oak Ridge. Fue ella quien condujo a su detención y acusación el 15 de octubre por dos delitos graves: explotación sexual de un menor y seducción.

La solicitud de orden judicial, de 52 páginas, explica que la ex de Worrall envió un correo electrónico a los funcionarios de Oak Ridge el 14 de julio, después de que una residente de Michigan de 18 años enviara a la mujer capturas de pantalla de conversaciones extremadamente explícitas entre ambos. A principios de mes, Worrall había agregado a la chica en Snapchat, y ella le dijo que solo tenía 16 años, según la solicitud de orden judicial.

La solicitud de orden judicial, que daba acceso a los federales a los dispositivos electrónicos de Worrall y a cualquier “bolsa o contenedor” cercano, no especifica por qué la adolescente se sintió obligado a buscar a su exmujer. Sin embargo, sí dice que la ex remitió posteriormente a Oak Ridge la información que recibió de la adolescente, junto con una narración desgarradora sobre por qué solicitó el divorcio de Worrall en febrero de 2020, después de aproximadamente media década de matrimonio.

Según el correo electrónico, “a través de la observación de comportamientos físicos como la forma en que la miraba y la abrazaba, la lectura de los intercambios de mensajes de texto y la intuición de lo que estaba pasando”, la ex interpretó que Worrall tenía “una inusual obsesión con su joven sobrina”.

La sobrina de Worrall también tenía 16 años cuando él y su ex se casaron en diciembre de 2013, escribió la ex. Explicó que le enviaba mensajes de texto “con frecuencia y a veces varias veces al día”, intercambiando selfis con la chica y comunicándose de forma “inclinada al sexo”.

Cuando la exesposa de Worrall lo confrontó por su forma “inapropiada” y “obsesiva” de relacionarse con su sobrina, él insistió en que ella estaba equivocada y lo explicó todo alegando que simplemente estaba “siendo una figura paterna para ella”, según la solicitud de orden de detención.

open image in gallery Worrall buscaba adolescentes en Snapchat, según los investigadores federales. Desde su detención el 6 de octubre, Worrall fue despedido de su trabajo en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge ( Getty )

Pocos días después, la adolescente envió capturas de pantalla a una línea directa de correo electrónico sobre ética de los empleados de Oak Ridge de los intercambios de mensajes de texto que había mantenido con él, afirma una declaración jurada de causa probable adjunta a la denuncia penal contra Worrall.

“En el correo electrónico, [la adolescente] declaró que ella y Worrall comenzaron a hablar en Snapchat”, dice la declaración jurada y señala que la chica en realidad tenía 18 años, pero le dijo a Worrall que solo tenía 16. “Según [la adolescente], Worrall le preguntó si era más joven porque pensaba que eso era ‘sexy’. De ahí, pasaron a Telegram y continuaron su plática”, menciona.

Worrall envió mensajes de texto a la chica desde un número que figuraba como su contacto oficial en Oak Ridge, que también estaba vinculado a su dirección de correo electrónico gubernamental, prosigue la declaración jurada.

“¿De verdad no te importa que tenga 16 años?”, preguntó la chica.

“Me encanta que los tengas”, respondió Worrall, según la declaración jurada. “Es como un sueño hecho realidad para mí”.

Los agentes especiales de la OIG del DOE citaron los registros de Snapchat de Worrall y encontraron “comunicaciones de naturaleza sexual entre muchas usuarias que declararon no haber cumplido los 18 años”.

En una de ellas, Worrall supuestamente ordenó a una chica de 17 años que le enviara una foto de sí misma en topless, y luego aumentó las órdenes a niveles extremadamente gráficos, afirma la declaración jurada. Otra joven de 17 años le dijo a Worrall que tendría que pagarle por esas cosas, y envió 20 dólares a la cuenta de CashApp de la chica a cambio de un video explícito.

Cuando la chica le pidió a Worrall que le sugiriera cosas para hacer, la declaración jurada dice que él, con entusiasmo, “le ofreció indicaciones y le ayudó a la hora de vestirse, de actuar y de filmar”.

open image in gallery El Laboratorio Nacional de Oak Ridge, donde Worrall trabajó hasta su detención el 6 de octubre acusado de explotación infantil, fue fundamental para el desarrollo de la bomba atómica ( Getty )

“Aquí tienes un guion para el baño: cámara en el lavabo apuntando hacia la bañera/ducha”, le dijo Worrall a la adolescente, según la declaración jurada. “Te desvistes de la ropa de tenis como si acabaras de llegar a casa. Desnúdate delante de la cámara. Mírate en el espejo. Admira tu cuerpo. Abre el agua para la ducha”.

A partir de ahí, las cosas se volvieron mucho más ilícitas, según la declaración jurada.

En otra conversación con otra adolescente, Worrall rememoró cómo abusaba de su sobrina pequeña y describió alegremente y con detalles gráficos las formas en que la violaba cuando era niña, dice la declaración jurada. Ahora tiene 30 años, establece la declaración.

El documento agrega que los investigadores no tardaron en corroborar las acusaciones contra Worrall, ya que rastrearon la dirección IP que utilizaba para acceder a Snapchat directamente hasta su casa en Farragut, un suburbio de 25.000 habitantes a unos 32 kilómetros de Knoxville.

Tras su detención, Worrall renunció a su derecho a una audiencia de detención y fue encarcelado a la espera de su comparecencia programada para el 21 de octubre.

De ser declarado culpable, Worrall podría ser condenado a cadena perpetua.

Sus abogados defensores no respondieron el viernes a una solicitud de comentarios.