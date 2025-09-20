Trump afirma que EEUU realizó otro ataque militar contra lancha por supuesto contrabando de drogas

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que el ejército de Estados Unidos llevó a cabo este mes un tercer ataque contra una embarcación supuestamente utilizada para el contrabando de drogas.

En una publicación en redes sociales, Trump manifestó que el ataque del ejército estadounidense mató a tres personas, y que se llevó a cabo contra una embarcación "afiliada a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad" del comando sur de Estados Unidos. No proporcionó detalles más precisos sobre la zona del ataque.

Estados Unidos ha realizado este mes otros dos ataques contra botes que supuestamente transportaban drogas ilícitas y habían partido de Venezuela.

