Trump afirma que EEUU realizó otro ataque militar contra lancha por supuesto contrabando de drogas

AP Noticias
Viernes, 19 de septiembre de 2025 20:03 EDT
EEUU-DROGAS-EJÉRCITO
EEUU-DROGAS-EJÉRCITO (AP)

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que el ejército de Estados Unidos llevó a cabo este mes un tercer ataque contra una embarcación supuestamente utilizada para el contrabando de drogas.

En una publicación en redes sociales, Trump manifestó que el ataque del ejército estadounidense mató a tres personas, y que se llevó a cabo contra una embarcación "afiliada a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad" del comando sur de Estados Unidos. No proporcionó detalles más precisos sobre la zona del ataque.

Estados Unidos ha realizado este mes otros dos ataques contra botes que supuestamente transportaban drogas ilícitas y habían partido de Venezuela.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

