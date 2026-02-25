Perú declara estado de emergencia a más de 700 distritos debido a intensas lluvias

Perú ha declarado el estado de emergencia en más de 700 distritos de su costa del Pacífico, los Andes y la Amazonía. La medida responde a intensas lluvias, aludes y desbordes, atribuidos al incremento de la temperatura en las aguas oceánicas por El Niño Costero.

El decreto, firmado por el presidente interino José Balcázar y publicado en El Peruano, autoriza desembolsos rápidos de fondos. Estos se destinarán a autoridades locales y regionales para resguardar puentes, caminos, servicios de agua y electricidad, protegiendo así la vida y salud de los ciudadanos.

Aunque las lluvias se intensificaron semanas atrás, el nuevo gobierno no pudo ejecutar acciones. Balcázar juramentó a su gabinete ayer, después de que el país estuviera sin ministros desde el 17 de febrero, tras la destitución de José Jerí (2025-2026), su antecesor.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que 931 kilómetros de carreteras han quedado afectados en las cuatro regiones más golpeadas. Por estos tramos se trasladan semanalmente poco más de medio millón de personas.

La defensa civil indicó la semana pasada que 68 personas murieron desde diciembre por causas relacionadas a las lluvias. Desde el viernes se han reportado cinco muertes, incluidas la de un padre y su hijo arrastrados por un alud en la región Arequipa, mientras en el río más importante de Lima un policía murió mientras intentaba rescatar a un perro atrapado en las aguas, cuyo caudal aumentó por las lluvias en los Andes.

Según las autoridades científicas locales el fenómeno El Niño Costero —el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico frente a Perú y Ecuador— empezó en febrero y se prolongaría al menos hasta noviembre.

Cuando se producen las violentas precipitaciones, usualmente a inicios de año, los medios locales suelen reportar historias de sobrevivientes o de tragedias que enlutan sobre todo a los más pobres del país.

A inicios de 2023 las lluvias intensas provocadas por el ciclón Yaku dejaron en el Perú unos 99 muertos, 13 desaparecidos y 146.000 casas afectadas.

En 2017 el Niño Costero provocó 162 muertos, 500 heridos y 19 desaparecidos, según datos de la defensa civil. Alrededor de 1,7 millones de personas fueron impactadas y 17% de ese total lo perdió todo.