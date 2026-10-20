Sentencian a guatemalteco a 30 años en prisión por caso en el que murieron 53 migrantes en Texas

Un juez federal sentenció el martes a 30 años en prisión a un guatemalteco por su participación en un intento de tráfico de personas en 2022 que resultó en la muerte de 53 migrantes que eran trasladados en la caja de un tráiler en el sofocante calor de Texas.

Fiscales de Estados Unidos y de Guatemala aseguraron que la sentencia contra Rigoberto Román Miranda Orozco era un nuevo paso en la dirección correcta para hacer justicia en uno de los peores casos de tráfico de personas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Miranda-Orozco, de 39 años, fue condenado después de admitir que organizó el viaje y el alojamiento de dos de las personas que murieron y de otra más que resultó gravemente herida.

Alrededor de 20 personas originarias de Estados Unidos y Guatemala han sido condenadas desde el descubrimiento del tráiler abandonado con decenas de cadáveres, el cual horrorizó a comunidades acostumbradas a ver partir a sus jóvenes que huyen de la pobreza y la violencia en Centroamérica y México.

“Estaba claro que sufrieron muchísimo en sus últimas horas en esta tierra”, declaró el fiscal federal Justin Simmons a los periodistas tras la sentencia.

La gente trató de “escapar con uñas y dientes” del tráiler

El aire acondicionado del tráiler sufrió un desperfecto y no mandaba aire frío a las personas hacinadas en el sofocante trayecto de tres horas desde la ciudad fronteriza de Laredo hasta San Antonio en junio de 2022, indicaron las autoridades. Los fiscales han aseguraron que los migrantes pagaron hasta 15.000 dólares por persona para cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Cuando se abrió la caja del tráiler —abandonado en un apartado camino en las afueras de San Antonio— descubrieron que 48 migrantes estaban muertos. Otros 16 fueron trasladados a hospitales, donde otros cinco perdieron la vida.

Los investigadores encontraron ropa que los pasajeros se habían quitado para refrescarse, así como marcas de arañazos en las paredes del tráiler, afirmó Simmons.

“Literalmente intentaban escapar con uñas y dientes”, añadió.

Veintiuno de los fallecidos eran de Guatemala, precisó Simmons.

Otros acusados aún esperan sentencia

El juez federal de distrito Orlando Garcia sentenció a Miranda Orozco, quien fue arrestado en Guatemala en 2024 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente.

Se declaró culpable en julio pasado de cargos de asociación delictuosa para introducir a un migrante en Estados Unidos con resultado de muerte, de ayudar e instigar la introducción de un migrante en Estados Unidos con resultado de muerte, y de ayudar e instigar la introducción de un migrante en Estados Unidos con resultado de lesiones corporales graves, según la fiscalía.

Simmons aseguró que la fiscalía guatemalteca fue fundamental para asegurar la condena de Miranda Orozco y de otros acusados. El fiscal guatemalteco Gabriel García Luna asistió a la conferencia de prensa del martes en Texas.

Felipe Orduña Torres, quien según la fiscalía era el líder de las operaciones de tráfico de personas dentro de Estados Unidos, fue sentenciado el año pasado a cadena perpetua en una prisión estadounidense. Armando Gonzales Ortega, su mano derecha, fue sentenciado a 83 años tras las rejas.

Se han fijado fechas de sentencia para más acusados, incluido el conductor del camión.

El caso es la tragedia más mortífera entre las que han cobrado miles de vidas de personas que intentaban cruzar la frontera desde México en las últimas décadas. En 2017, 10 migrantes murieron en 2017 después de quedar atrapados dentro de un camión estacionado en un Walmart en San Antonio.

En 2003, se encontraron los cuerpos de 19 migrantes atrapados en un camión bajo un calor sofocante al sur de San Antonio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.