Secretaria de Seguridad de EEUU visita instalación militar de Ecuador donde podría instalar base

La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa recorrieron el jueves las instalaciones de una escuela de aviación que podría convertirse en una base militar de Estados Unidos en la costa central de Ecuador.

Las autoridades insistieron en que la eventual instalación estará destinada a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Noem y Noboa visitaron la Escuela de Aviación Cosme Rennella, ubicada en la población costera de Salinas, 348 kilómetros al suroeste de la capital, donde Noem se mostró especialmente interesada en los hangares para los aviones, comedores y dormitorios, informó la presidencia ecuatoriana.

El ministro del Interior, John Reimberg, describió a Salinas como un punto estratégico del Pacífico “donde tenemos la cercanía para hacer las operaciones contra los grupos delictivos, contra el terrorismo” y reconoció la necesidad de una alianza “no solamente con Estados Unidos sino con muchos países".

La posibilidad de instalar bases extranjeras en Ecuador se definirá en el referendo del 16 de noviembre en el que los ecuatorianos deberán pronunciarse además sobre la reducción de asambleístas, la eliminación de la obligación de financiar a los partidos políticos y la instalación de una constituyente el próximo año.

La víspera Noem y Noboa estuvieron en la base aérea de Manta, 257 kilómetros al suroeste de Quito, donde funcionó entre 1999 y 2009 un puesto de operaciones avanzadas desde el cual despegaban aviones de Estados Unidos para el control marítimo y aéreo de la zona. Ese es otro punto para una eventual base.

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, dijo en una declaración difundida por la Secretaría de Prensa de la Presidencia que “estamos claros que debemos actuar de manera consolidada para enfrentar al narcotráfico”.

Agregó que las autoridades de Ecuador dieron a conocer a Noem los medios y equipos que hacen falta para llevar a cabo esa tarea "de una forma aún más efectiva”.

La semana pasada Noboa dijo que busca acuerdos con Estados Unidos y Brasil para la instalación de bases militares para luchar contra el crimen organizado mientras Ecuador atraviesa una creciente arremetida de bandas locales ligadas a cárteles internacionales. La eventual base con Brasil estaría en la Amazonia.

Ecuador es considerado por las autoridades un centro logístico de las rutas internacionales del narcotráfico donde se acopia, almacena y distribuye droga que ingresa desde Colombia y Perú.

Noem ya estuvo a fines de julio en Ecuador y abordó con el gobierno temas como la migración y la lucha contra el crimen organizado transnacional.