Presidente de Ecuador ordena cambios en la mitad de su gabinete luego de derrota en referendo

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa dispuso el martes cambios en seis de los 14 ministerios nacionales luego de la derrota en el referendo propuesto por el Ejecutivo que buscaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente para modificar la carta magna y la instalación de bases militares extranjeras en el país.

En un comunicado, la presidencia señaló que “con el objetivo de fortalecer la gestión pública el primer mandatario... ha dispuesto una serie de ajustes en el gabinete”.

Detalló que quedaron fuera de sus cargos los ministros de Gobierno, de Desarrollo Humano, de Trabajo, de Salud, de Agricultura y de Educación, y adicionalmente el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos. De inmediato anunció a sus reemplazantes. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, informó en X su renuncia, pero no se confirmó que haya sido aceptada.

Casi el 62% e los votantes del referendo rechazaron la instalación de la Constituyente y más del 60% se opusieron a las bases militares. En las otras dos propuestas planteadas en la consulta —eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y reducir la cantidad de miembros del Congreso— también ganó ampliamente el “No”.