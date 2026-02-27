Presidente de Ecuador dice que Colombia es “su peor socio comercial” en medio de guerra arancelaria

En medio de las tensiones entre Ecuador y Colombia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa llamó el viernes al vecino país “su peor socio comercial” y defendió el incremento al 50% de la tasa a las importaciones colombianas.

“La sobretasa es el producto de un descuido absoluto en la frontera de parte de Colombia”, afirmó el mandatario y señaló que el ejército de ese país “ha sido retirado varios centenares de kilómetros y eso nos duplica el costo de proteger nuestra frontera”.

Noboa estimó en “400 millones de dólares adicionales al año” lo que Ecuador necesita para custodiar el límite binacional por el lado ecuatoriano, en una entrevista con una radio local.

Pero la inconformidad de Noboa con el gobierno colombiano también se extiende al ámbito comercial, asegurando que hay un déficit comercial de 1.100 millones de dólares con ese país.

La crisis comercial se desató desde fines de enero cuando Ecuador impuso una tasa unilateral del 30% a todas las importaciones colombianas aduciendo que se trata de una tasa de seguridad, en reprimenda por la presunta inacción en la frontera común, donde por el lado colombiano operan grupos de narcotraficantes que envían grandes cantidades de droga a Ecuador, según la policía ecuatoriana.

El gobierno colombiano ha negado el descuido de su frontera y afirma tener desplegado un contingente de 11.000 militares en la zona, según declaró recientemente el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez.

Colombia respondió con un arancel del 30% a un grupo de productos de Ecuador, mientras los dos países interpusieron demandas mutuas ante la Comunidad Andina de Naciones.

Pese a los insistentes llamados al diálogo desde los sectores empresarial, de transporte, comercial y de la CAN, Noboa no dio señas de que pueda darse un encuentro para solucionar la crisis.

“Con Colombia hemos hablado durante los últimos dos años, de la parte de ellos nunca cumplieron”, dijo el mandatario ecuatoriano y aseguró que a lo que aspira su país es a “un comercio justo” y que “en el tema de seguridad exista reciprocidad”.

Según Noboa la tasa de seguridad ecuatoriana impuesta “ha sido efectiva” al generar una recaudación de 13 millones de dólares, así como “ha fomentado el desarrollo local comercial” con un superávit mensual de 30 millones de dólares. En tanto, las muertes violentas en tres provincias limítrofes han disminuido 33%, aseguró.

En cuanto a los reclamos de sectores exportadores ecuatorianos como el arrocero y de transportistas —quienes anunciaron nuevas protestas por la afectación a sus actividades—, Noboa negó perjuicios y afirmó que el transporte de almacenamiento creció en febrero un 18,4% respecto del año anterior. También dijo que se buscan nuevos mercados como el salvadoreño para el arroz ecuatoriano.