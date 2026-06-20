Presidente de Bolivia declara el estado de excepción tras 50 días de protestas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró en la madrugada del sábado el estado de excepción en todo el país con el fin de liberar las carreteras bloqueadas tras 50 días de protestas en su contra.

“Este no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente”, dijo el mandatario en un mensaje a la nación.

Paz explicó que la medida busca garantizar el suministro de combustible que arrecia en la nación a raíz de los cortes de ruta, que han dejado camiones cisterna varados.

Según la Administradora Boliviana de Carreteras, actualmente hay más de 40 puntos de bloqueo. La Paz y la vecina ciudad de El Alto son las más castigadas por los cortes de ruta; sin embargo, las protestas se mantenían en cuatro de las nueve regiones del país, siendo el departamento central de Cochabamba una de las zonas con mayor afectación.

Al menos 14 personas han muerto entre el 1 de mayo y el 14 de junio, en su mayoría por no poder acceder a atención médica debido a los bloqueos, reportó la Defensoría del Pueblo en un informe. Asimismo, se investiga la muerte de una persona por un disparo con arma de fuego durante un intento por abrir un paso humanitario.

Según los analistas, la implementación del estado de excepción podría intensificar los niveles de violencia en el país.

El viernes por la noche, Paz firmó un acuerdo con uno de los sindicatos obreros, cuyos responsables pidieron levantar los cortes. Pero los campesinos del altiplano de La Paz y afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) mantenían las protestas.

Los campesinos rechazan dialogar con el gobierno de Paz y exigen su dimisión inmediata.

Las movilizaciones comenzaron con demandas sectoriales, pero los manifestantes alegan que no fueron atendidos por el gobierno.

Por su parte, el ejecutivo acusa a Morales de promover las protestas desde su feudo cocalero en el Chapare, en el centro del país. El exmandatario está refugiado en esa región y ha evitado declarar ante la justicia por el presunto abuso de una menor.