Premier canadiense Mark Carney visitará México para dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum

El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México en septiembre para reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó el viernes un funcionario de alto rango familiarizado con el asunto.

La reunión se produce mientras los vecinos de Estados Unidos lidian con los aranceles estadounidenses y se preparan para una revisión del acuerdo de libre comercio entre los tres países el próximo año.

El funcionario confirmó la visita bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado para hablar públicamente sobre el asunto.

Carney envió a su ministro de Relaciones Exteriores, así como a su ministro de Finanzas, para reunirse con Sheinbaum hace unos días en un intento por diversificar el comercio. Sheinbaum visitó Canadá durante la cumbre del G7 en Alberta en junio.

Los bienes que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá de 2020, que el presidente estadounidense Donald Trump negoció durante su primer mandato, están excluidos de los aranceles estadounidenses.

Sin embargo, Trump ha impuesto algunos aranceles específicos por sector, conocidos como aranceles 232, que están teniendo un impacto. Hay un arancel del 50% sobre las importaciones de acero y aluminio y un arancel del 25% sobre las importaciones de automóviles.

México es el tercer socio comercial más grande de Canadá después de Estados Unidos y China. Canadá fue el quinto socio comercial más grande de México en 2024.

