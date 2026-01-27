Petro pide a Trump devolver a Maduro para que sea juzgado en tribunales venezolanos

El presidente colombiano Gustavo Petro instó el martes a su homólogo estadounidense Donald Trump a devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado en tribunales de su país natal.

“Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, dijo Petro en un discurso oficial en Bogotá. "¿Por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea", agregó.

Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flórez, en su residencia en Caracas el 3 de enero en una incursión militar y luego lo trasladó a Nueva York para procesarlos por cargos de tráfico de drogas.

El gobierno del presidente Trump ha defendido sus acciones militares como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley” para detener a Maduro. En el tribunal, Maduro se refirió a lo sucedido como un secuestro y se declaró prisionero de guerra.

Tras la captura de Maduro, Petro calificó el hecho como un “secuestro”, porque se realizó a su juicio “sin base legal" y contra la soberanía de Venezuela.

Petro y Trump han tenido una tensa relación desde que éste último regresó al poder. El despliegue militar estadounidense en el Caribe ha estado entre los desacuerdos, junto a la política migratoria, las acciones bélicas en la franja de Gaza y la estrategia antinarcóticos.

Se espera que Trump reciba a Petro en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero, en un intento por desescalar la tensión y mejorar las relaciones bilaterales.