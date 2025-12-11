Petro invita a Trump a Colombia para ver el combate al narco en ese país

El presidente colombiano Gustavo Petro invitó a Donald Trump a visitar el país para verificar los operativos contra el narcotráfico, luego de que el mandatario estadounidense le reclamara presunta falta de eficacia en su política antinarcóticos.

“Ya no espero que me inviten a Washington, sino que (Trump) venga a Colombia a ver la destrucción de laboratorios de cocaína”, declaró Petro en un consejo de ministros televisado, en el que aseguró que diariamente se destruyen 17 laboratorios de cocaína.

Horas antes, Trump habló de Petro cuando los periodistas le preguntaron si había mantenido conversaciones con él —así como lo hizo con los gobernantes de México y Venezuela, en medio de su campaña de presión para combatir el narcotráfico—, pero Trump descartó la idea y dijo que Petro ha sido “bastante hostil hacia Estados Unidos”.

“Más le vale que se dé cuenta o será el siguiente. Será el siguiente”, advirtió el mandatario estadounidense. “Espero que esté escuchando. Será el siguiente”.

Trump le ha reprochado a Colombia no mostrar suficientes resultados en la lucha antinarcóticos, y descertificó al país en esa materia por primera vez en tres décadas. Además, ha dicho que Petro es un “capo de la droga”, le retiró la visa y lo sancionó a él y a dos de sus familiares por presuntos vínculos con el narcotráfico, sin mostrar pruebas de ello.

Petro, el primer presidente izquierdista en Colombia, defendió su política antinarcóticos nuevamente e insistió en que ha “luchado durante dos décadas contra el narco” y lo ha combatido en su gobierno, especialmente con la incautación de cocaína y la destrucción de laboratorios.

El mandatario colombiano rechazó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, y consideró que no es cierto que, al atacar con misiles a pequeñas embarcaciones, Washington esté luchando contra “narcoterroristas”, porque Petro cree que los que van a bordo son “gente pobre”, mientras que los grandes capos viven en el exterior con lujos.

Además rechazó las declaraciones de Trump en las ha dicho que en Colombia hay “fábricas de cocaína”. Petro aseguró que no se trata de edificios, sino de campamentos rudimentarios en la selva que se atacan con operaciones en tierra, no con misiles.

"Hemos destruido 18.000 laboratorios sin matar a una sola persona. No se necesita romper la soberanía de Colombia; somos los mayores interesados en limpiar nuestros mares de la cocaína, porque las mafias de la cocaína han asesinado al pueblo colombiano durante medio siglo”, aseguró Petro.

Las relaciones de Estados Unidos con Colombia —el mayor productor de cocaína del mundo— se han desmejorado desde que Trump volvió a la presidencia.

Petro ha sido crítico de la política migratoria de Trump, así como de su despliegue militar en el Caribe y los ataques letales a embarcaciones señaladas de llevar droga, los cuales ha calificado de “asesinatos”.

En los últimos días ha pedido a las autoridades colombianas investigar la causa de la muerte de personas encontradas sin vida en las playas de La Guajira, en el Caribe colombiano. Aparentemente, dichos individuos provendrían de República Dominicana, y Petro sospecha que podrían ser víctimas de los ataques estadounidenses.