Perú: asumen nuevos ministros tras renuncia de antecesores por desacuerdo en compra de aviones

Los nuevos ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa asumieron sus cargos en Perú luego que sus antecesores en el cargo renunciaron el miércoles por estar en desacuerdo con el mandatario interino José María Balcázar en torno a la compra de aviones de guerra F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin.

En una ceremonia en el palacio presidencial donde no hubo presencia de la prensa, Balcazar juramentó a Carlos Pareja, un diplomático de carrera que fue embajador en Estados Unidos entre 2016 y 2018, que abarcó parte de los gobiernos de los presidentes Barack Obama y la primera gestión de Donald Trump.

La víspera, el mandatario nombró en Defensa a Amadeo Flores, un abogado cercano al partido Fuerza Popular, que lidera la candidata Keiko Fujimori. También ha sido asesor de la legisladora fujimorista Rosangela Barbarán y de una comisión parlamentaria dirigida por Fuerza Popular en 2018.

El miércoles, Hugo de Zela renunció al cargo de canciller, mientras Carlos Díaz al ministerio de Defensa. Ambos discreparon con Balcázar quien buscaba aplazar para el siguiente gobierno la decisión de comprar 24 aviones F-16. Los renunciantes revelaron que militares firmaron la compra de las aeronaves el lunes, sin obedecer los pedidos de Balcázar.

Balcázar había declarado a radios locales que al ser presidente interino no tenía “legitimidad” para endeudar a la próxima gestión, que asumirá a fines de julio, por 3.500 millones de dólares.

Lockheed Martin dijo el jueves en un comunicado que con la compra “Perú se une a otras 29 naciones y a una flota mundial de más de 2.800 F-16 que operan actualmente". El embajador de Estados Unidos en Perú Bernie Navarro indicó a la radio local Exitosa que las primeras unidades de la flota de F-16 será entregada en 2029.

En 2024, durante la gestión de la impopular presidenta Dina Boluarte (2022-2025), se anunció que Perú había decidido destinar 3.500 millones de dólares a la compra de los aviones de combate por un “endeudamiento interno” de 2.000 millones de dólares en 2025 y 1.500 millones de dólares en 2026. Entre las compañías que presentaron ofertas estaban, además de Lockheed Martin, la sueca Saab y la francesa Dassault Aviation.

Las compras precedentes de aviones de caza en la década de 1980 y 1990 estuvieron manchadas por escándalos de corrupción por los que fueron condenados varios funcionarios y jefes militares.