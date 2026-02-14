Perros desfilan en el Carnaval de Río y sus dueños protestan contra la crueldad hacia los animales

Decenas de perros disfrazados de caimanes, hadas y superhéroes se reunieron el sábado en una fiesta callejera del Carnaval en Río de Janeiro mientras sus dueños protestaban contra la crueldad hacia las mascotas. Los canes movían la cola al ritmo de la samba, comieron un delicioso desayuno en varios tazones e hicieron nuevos amigos en el llamado Blocao, un evento tradicional durante la mayor celebración de Brasil.

Unas 300 personas y sus mascotas se congregaron en el barrio de Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río. Cantaron y bailaron al son de canciones de Carnaval de estilo antiguo mientras sus mascotas mantenían las patas protegidas a la sombra, ya que los termómetros en la ciudad marcaban 30 grados Celsius (86 Fahrenheit).

“Los perros forman parte de nuestras familias. Las familias vienen a una fiesta callejera para perros porque es dulce, es alegre y amorosa”, declaró Marco Antonio Marinho, de 72 años, principal organizador del Blocao. Y añadió: “Cuando estamos tristes en casa, ellos están a nuestro lado; también se ponen tristes. Ahora que estamos felices, ellos también tienen que estar felices. Por eso cuidamos sus patas, les mantenemos agua para que estén cómodos y seguros”.

Una estación de hidratación ayudó a que los perros conservaran su energía durante las dos horas de la celebración callejera en una plaza, mientras muchos cariocas —como se les llama a los residentes de Río— tocaban la bocina de sus autos para mostrar apoyo a los canes y a los dueños que protestaban. En años anteriores, los perros desfilaban por las calles, pero a menudo sus delicadas patas se quemaban con el pavimento caliente.

El nombre Blocao es una mezcla de “bloco”, que significa fiesta callejera de Carnaval, y “cao”, que significa perro en portugués. La fiesta callejera se realiza desde hace más de 20 años.

Marinho y otros asistentes agitaron cintas blancas y entonaron una canción en homenaje a Orelha, un perro que fue asesinado en el sur de Brasil en enero, un caso que provocó indignación a nivel nacional.

La policía del estado de Santa Catarina acusó a un joven de 15 años que presuntamente golpeó al perro hasta matarlo. Las autoridades han recomendado que el adolescente sea juzgado bajo el sistema de justicia juvenil, mientras que el juez del caso aún no se ha pronunciado.

El abogado del adolescente negó que su cliente haya cometido algo ilegal.

Natalia Reis, de 28 años, acudió por primera vez al Blocao con su perro Theo, de 11 años, en parte por la muerte de Orelha. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando los organizadores tomaron el micrófono para hablar sobre la importancia de proteger a las mascotas de la crueldad.

“Esto fue tan desafortunado; necesitamos que los responsables de su muerte sean castigados”, manifestó Reis. “Necesitamos crear conciencia. Esto podría haberme pasado a mí, a cualquiera de nosotros”.

