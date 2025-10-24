Stay up to date with notifications from The Independent

Nuevo ataque de EEUU en el Caribe contra bote al parecer con drogas mata a 6 personas, dice Hegseth

Associated Press
Viernes, 24 de octubre de 2025 09:24 EDT
TRUMP-CÁRTELES
TRUMP-CÁRTELES (AP)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que el viernes el ejército de Estados Unidos llevó a cabo su 10mo ataque a una embarcación sospechosa de transportar drogas durante la noche, matando a seis personas y elevando el número de muertos de la campaña contra los cárteles del narcotráfico a al menos 46 personas.

Hegseth afirmó en una publicación en redes sociales que la embarcación era operada por la banda Tren de Aragua y que el ataque ocurrió en el Caribe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

