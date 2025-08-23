Niegan fianza a conductor acusado de estar ilegalmente en EEUU

Un conductor de camión acusado de realizar una vuelta en U ilegal que causó la muerte de tres personas en Florida la semana pasada, y que según el gobierno de Trump estaba en Estados Unidos ilegalmente, fue privado del derecho a fianza el sábado.

El accidente provocó un enfrentamiento entre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, sobre Harjinder Singh, un nativo de India, que obtuvo un permiso de trabajo y una licencia de conducir en el estado.

Singh fue acusado de tres cargos estatales de homicidio vehicular y violaciones a las leyes de inmigración, y se le negó la fianza en todos ellos. Está detenido en la cárcel del condado de St. Lucie, informó el teniente Andrew Bolonka del departamento de policía del condado de St. Lucie. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ordenó mantenerlo bajo custodia.

La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que es “absurdo” emitir una licencia comercial a alguien que está en el país ilegalmente. California es uno de los 19 estados, además del Distrito de Columbia, que emiten licencias independientemente del estatus migratorio. Los defensores afirman que eso permite que las personas trabajen, acudan al médico y viajen de manera segura.

La oficina de prensa de Newsom respondió en la plataforma X que Singh obtuvo un permiso de trabajo mientras Donald Trump era presidente, lo cual McLaughlin puso en tela de juicio.

Las autoridades de Florida dijeron que el hombre ingresó a Estados Unidos ilegalmente desde México en 2018.

El jueves, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, envió al vicegobernador Jay Collins a California para escoltar a Singh en un avión.

Singh realizó el giro ilegal en la carretera a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de West Palm Beach, según la Patrulla de Carreteras de Florida. Una miniván en el carril vecino no pudo evitar el remolque del camión y chocó con él, lo que provocó la muerte del conductor y de dos pasajeros.

Singh y un pasajero en su camión resultaron ilesos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.