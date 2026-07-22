Muertos por fuertes lluvias en Chile ascienden a 13; autoridades empiezan a contabilizar daños

Las autoridades evaluaban el miércoles los estragos provocados por los fuertes temporales que azotan Chile, una de las peores tragedias climáticas registradas en el país en las últimas décadas que ha dejado al menos 13 muertos, 16 heridos y miles de personas afectadas.

Una de las situaciones más graves se registra en el norte del país, en especial en las regiones del Atacama y Coquimbo, donde las intensas lluvias, inundaciones y vientos han generado una crisis sanitaria, con cortes del agua potable y de la energía eléctrica que siguen golpeando a los residentes.

De acuerdo con el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la gran mayoría de las casi 65.000 personas que siguen aisladas a raíz de la emergencia están en estas dos regiones.

Al menos cuatro personas permanecen desaparecidas, otras 3.469 han resultado damnificadas en algún grado por la catástrofe, mientras que 1.552 están refugiadas en albergues debido a las alertas meteorológicas vigentes. Un centenar de viviendas han sido completamente destruidas, al paso que casi 25.000 han sufrido daños de diferentes magnitudes.

Por otro lado, los servicios de búsqueda han localizado y rescatado con vida a tres individuos, dos mujeres y un hombre, que estaban desaparecidos desde el pasado jueves en un rocoso cañón en plena cordillera de los Andes.

Esta semana, el presidente chileno, José Antonio Kast, decretó el estado de excepción en partes del norte del país a fin de acelerar la respuesta a la tragedia. Poco después, el Ministerio de Salud decretó el alerta sanitaria en las mismas áreas para “responder con mayor rapidez a las necesidades de salud de la comunidad afectada”.

Tras registrar lluvias de manera ininterrumpida por casi una semana, las precipitaciones finalmente dieron una tregua el miércoles en las 10 regiones castigadas por los temporales. En el norte, donde los ríos se han desbordado, los cauces empiezan a volver a los niveles de agua habituales.

“Estamos viendo que, gracias a Dios, en el norte ya están bajando un poco los cauces, lo que ha permitido abrir caminos. Esto significa que vamos a poder llegar más prontamente con la ayuda”, afirmó la ministra de Salud, May Chomalí, tras una reunión el miércoles.

La noche del martes, un segundo avión con unas nueve toneladas de ayuda humanitaria aterrizó en la región del Atacama, con lo que ya son más de 150 toneladas de auxilio enviadas al norte chileno desde el inicio de la emergencia climática, precisó por su lado la directora de Senapred, Alicia Cebrián.

El Ministerio de Educación mantuvo las clases suspendidas para la jornada en tres de las 16 regiones del país. Y, mientras que las autoridades apenas comienzan a calcular los estragos, distintos sectores empresariales calculan unas pérdidas por cerca de 400 millones de dólares dejadas por el severo sistema frontal que según pronósticos volverá a golpear con fuerza a partir de mañana y hasta el fin de semana en gran parte de la nación.