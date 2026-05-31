Muere en Nicaragua el líder indígena Brooklyn Rivera tras casi 3 años detenido

Brooklyn Rivera, un reconocido líder indígena de Nicaragua que pasó años luchando por los derechos de su comunidad y fue encarcelado por el gobierno en septiembre de 2023, murió.

El gobierno emitió un comunicado el domingo donde atribuyó el deterioro físico y neurológico de Rivera a complicaciones derivadas de una bacteria generada por el COVID-19.

Activistas y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo denunciaron su muerte y un comunicado que el gobierno difundió el sábado en el que lo llamaban “Hermano”, y afirmaron que estaban rezando por él.

“Se lo llevaron con vida y, después de negarse a decirle a su familia, a su abogado, al mundo, cualquier cosa sobre su paradero, entonces lo llaman hermano”, dijo Reed Brody, abogado estadounidense de derechos humanos y miembro de un grupo de expertos de la ONU sobre Nicaragua. “Un cinismo inconcebible por parte del gobierno para hacer parecer que estaban tratando de ayudarlo”, señaló.

Rivera lideraba al pueblo miskito, que vive a lo largo de la costa noreste de Nicaragua y lleva mucho tiempo peleando por conservar sus tierras.

Durante décadas, Rivera luchó contra el gobierno sandinista y ayudó a establecer la zona a lo largo de la costa noreste como una región autónoma. Es rica en oro, plata y otros recursos, y se considera una zona clave para la administración de los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo para atraer inversión extranjera.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.