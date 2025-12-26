Migrantes venezolanos enviados a El Salvador exigen justicia tras fallo de juez en EEUU

Hombres que fueron parte del grupo de migrantes venezolanos que el gobierno de Estados Unidos trasladó a principios de este año a una prisión en El Salvador exigieron justicia el viernes, días después de que un juez federal en Washington dictaminara que el gobierno estadounidense debe otorgarles el debido proceso legal.

Los hombres dijeron a los periodistas en la capital de Venezuela que esperan que organizaciones jurídicas puedan impulsar sus demandas en los tribunales. Su conferencia de prensa fue organizada por el gobierno de Venezuela, que anteriormente había dicho que había contratado servicios jurídicos para los inmigrantes.

El lunes, un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos que otorgue debido proceso legal a los 252 hombres venezolanos, ya sea proporcionándoles audiencias judiciales o devolviéndolos a Estados Unidos. El fallo abre un camino para que los hombres impugnen la acusación del gobierno de Donald Trump de que son miembros de la pandilla Tren de Aragua y que están sujetos a deportación bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

Los hombres han dicho repetidamente que fueron torturados física y psicológicamente mientras estaban en la prisión salvadoreña.

Algunos de los hombres compartieron las luchas diarias que ahora enfrentan, incluyendo el miedo a salir de su hogar o encontrarse con la policía, como consecuencia de lo que dijeron fueron abusos brutales mientras estaban en prisión. Los hombres no especificaron cómo debería ser la justicia en su caso, pero no todos están interesados en regresar a Estados Unidos.

“No confío en ellos”, expresó Nolberto Aguilar sobre el gobierno de Estados Unidos.

Los hombres fueron trasladados a El Salvador en marzo. Fueron enviados a su país de origen en julio como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.