“La historia la cuentan los vencedores”, reza un dicho popular. Y la Independencia de México no es la excepción. Según el portal del Gobierno de México, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, a levantarse en armas contra el Imperio español.

Esta gesta heroica, conocida como la Guerra de Independencia, inició el 16 de septiembre, con el denominado Grito de Dolores; y culminó hasta el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del Ejército Trigarante –liderado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero– a la Ciudad de México.

La Independencia de México tenía como objetivo ponerle fin al yugo español y el virreinato, una forma de gobierno monárquico encabezado por un virrey.

Algunas de las etapas de la Independencia también contemplan la batalla de Puente de Calderón, ocurrida el 17 de enero de 1811, cuando un grupo de pobladores encabezada por Miguel Hidalgo tenían como insignia el estandarte guadalupano.

En otro estado de la República, en Querétaro, también se gestó la Independencia gracias a la intervención de varios personajes como Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama; y los hermanos Epigmenio y Emeterio González.

Cronología

De acuerdo con el Gobierno de México, así se habría gestado la Guerra de Independencia:

1800-1810: Nace la conspiración de Querétaro para revelarse contra el Virreinato.

16 de septiembre de 1810: El cura Miguel Hidalgo anima a los pobladores a dar el Grito de Dolores para iniciar la lucha de Independencia de México.

1811: Son derrotados los indios y campesinos mexicanos; apresan a Hidalgo y cuelgan su cabeza en la Alhóndiga de Granaditas.

1812: José María Morelos y Pavón hace campaña al sur del país.

1813: José María Morelos y Pavón convoca al Primer Congreso Independiente.

1815: José María Morelos y Pavón es derrotado, apresado y fusilado.

1821: Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala.

Septiembre de 1821: El Ejército Trigarante hace su entrada triunfal a México y es declarado un país independiente.

Según documentos de la época, el expresidente de México, Porfirio Díaz, modificó la efeméride del Grito de la Independencia del 16 al 15 de septiembre, para que este coincidiera con su festejo de cumpleaños.

Aunque años antes, según el libro El Palacio Nacional de México de Artemio del Valle Arizpe, reveló que el presidente Antonio López de Santa Anna había establecido el Grito de Independencia el 15 de septiembre “para evitar la fatiga de despertarse a horas tempranas a festejar el acontecimiento”.

Cada año, los mexicanos festejan la Independencia asistiendo a las plazas públicas a una representación del Grito de Dolores; también organizan bailes, ferias e, incluso, lecturas o exposiciones de la gesta heroica. En el estado de Guanajuato, se organizan las clásicas “callejonadas”, es decir, caminatas por donde ocurrieron eventos históricos de la Guerra de Independencia.

Los platillos típicos que degusta la sociedad mexicana en ese día son pozole, tacos, tostadas, elotes preparados, chicharrones, caldos como el tlalpeño; y algunos otros dulces típicos como cocadas, palanquetas, dulce de leche; y bebidas como pozol, café de olla, cerveza e, incluso, tepache.