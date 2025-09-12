¿Qué se celebra el 13 de septiembre? Datos curiosos del Día de los Niños Héroes
Cada 13 de septiembre, se conmemora la histórica Batalla de Chapultepec, en la que se recuerda a Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez
Cuando el calendario marca el 13 de septiembre, muchas instituciones educativas en México hacen una representación artística de la Batalla de Chapultepec, que data de 1847. Se trató de una afrenta entre cadetes del Colegio Militar y el Ejército de EEUU.
De acuerdo con la versión oficial del Gobierno de México, la entrada del Ejército estadounidense al Castillo de Chapultepec fue exitosa. Con ello, se marcó un hito en la historia del país azteca, pues se ondearon banderas norteamericanas en dicho recinto.
En esa batalla, que inició en 1846 y terminó hasta 1848, México perdió más del territorio nacional.
“Chapultepec lo defendían menos de mil hombres, entre los cuales había algunos cadetes del Colegio Militar, que ahí tenía su sede”, refiere una misiva del Gobierno mexicano. Y agrega: “Al pie de la rampa, y debido a su gran superioridad numérica, destrozaron al batallón activo de San Blas, muriendo su jefe, el coronel Felipe Santiago Xicoténcatl y casi todos sus soldados”.
Los últimos en morir fueron el subteniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Juan Escutia; años más tarde, los denominarían “Niños Héroes”.
Sin embargo, en esta guerra de invasión estadounidense, hay muchos mitos y mentiras sobre esa batalla. Aquí hay unos datos que tal vez no conocías sobre los Niños Héroes:
- No solo fueron seis cadetes los que estuvieron en combate; alrededor de 47 integrantes del Colegio Militar lucharon el 13 de septiembre de 1847.
- La Secretaría de la Defensa Nacional asegura que, además de los jóvenes cadetes, 800 soldados de diferentes batallones participaron en la afrenta.
- Académicos de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) refiere que, los denominados “Niños Héroes”, tenían entre 13 y 20 años de edad.
- Francisco Márquez, oriundo de Guadalajara, Jalisco; tenía 13 años de edad; Vicente Suárez, de Puebla, 14 años; Agustín Melgar, de Chihuahua, 18; Fernando Montes de Oca, procedente de la Ciudad de México, 18 años; Juan de la Barrera y Juan Escutia, de 19 y 20 años, residentes de la capital y de Tepic, respectivamente.
- Uno de los primeros personajes que narró la existencia de los “Niños Héroes” fue Miguel Miramón, un general conservador mexicano, quien murió en 1867.
- Y, quizás el evento que se ha propagado durante generaciones, es la creencia popular que el cadete Juan Escutia se envolvió en la bandera mexicana y se arrojó de lo alto del Castillo de Chapultepec para impedir que el Ejército estadounidense se adueñara de ella. Hasta la fecha, no hay evidencia que compruebe ese hecho.
- De acuerdo con historiadores, Juan Escutia habría muerto a tiros en el combate. Inclusive, en 1871, algunas personas atribuían el gesto heroico de la bandera a Agustín Melgar; años más tarde, a Fernando Montes de Oca.