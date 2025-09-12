Cuando el calendario marca el 13 de septiembre, muchas instituciones educativas en México hacen una representación artística de la Batalla de Chapultepec, que data de 1847. Se trató de una afrenta entre cadetes del Colegio Militar y el Ejército de EEUU.

De acuerdo con la versión oficial del Gobierno de México, la entrada del Ejército estadounidense al Castillo de Chapultepec fue exitosa. Con ello, se marcó un hito en la historia del país azteca, pues se ondearon banderas norteamericanas en dicho recinto.

En esa batalla, que inició en 1846 y terminó hasta 1848, México perdió más del territorio nacional.

“Chapultepec lo defendían menos de mil hombres, entre los cuales había algunos cadetes del Colegio Militar, que ahí tenía su sede”, refiere una misiva del Gobierno mexicano. Y agrega: “Al pie de la rampa, y debido a su gran superioridad numérica, destrozaron al batallón activo de San Blas, muriendo su jefe, el coronel Felipe Santiago Xicoténcatl y casi todos sus soldados”.

Los últimos en morir fueron el subteniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Juan Escutia; años más tarde, los denominarían “Niños Héroes”.

Sin embargo, en esta guerra de invasión estadounidense, hay muchos mitos y mentiras sobre esa batalla. Aquí hay unos datos que tal vez no conocías sobre los Niños Héroes: