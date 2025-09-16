Cada año, para celebrar el aniversario de su independencia, además de la ceremonia de El Grito que tiene lugar el 15 de septiembre por la noche, México organiza un vistoso desfile militar el 16 de septiembre por la mañana.

En este desfile participan los miembros de las fuerzas armadas, integradas ahora por el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con el propósito de rendirle honores a su comandante supremo, es decir, al jefe del Ejecutivo.

Y, según la Sedena (Secretaría Defensa Nacional), durante el desfile los militares también “refrendan su lealtad y apoyo al pueblo de México, así como el deber que tienen encomendado de protegerlo”.

Esta declaración cobra hoy particular importancia, dado el papel cada vez más relevante que tiene el Ejército en la vida pública de México. Durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le confirieron cada vez más funciones a los militares: desde la construcción de grandes obras públicas hasta la administración de aduanas, aeropuertos y estar a cargo de la seguridad pública.

Debido a que la violencia generada por el crimen organizado se ha convertido en uno de los mayores problemas del país, López Obrador presentó una iniciativa para que la Guardia Nacional, que en un principio se había concebido como un órgano civil, fuera parte de la Defensa Nacional. La propuesta del mandatario generó una amplia controversia porque muchos sectores del país piensan que México se militarizará con el riesgo que ello entraña para la democracia. Otros, en cambio, consideran que, dada la violencia que sufre el país, no existe otra opción.

Pero, ¿cómo fue que se inició la tradición del desfile militar?

La historia oficial indica que el primer desfile tuvo lugar el 27 de septiembre de 1821, fecha en la que se consumó la Independencia, cuando el Ejército Trigarante al mando de Agustín de Iturbide, que se convirtió en el primer emperador del país, entró triunfante a la Ciudad de México.

El desfile, sin embargo, se oficializó hasta el 16 de septiembre de 1825 por órdenes de Guadalupe Victoria, el primer presidente de México.

En los años siguientes, no siempre se pudo organizar el desfile debido a la turbulencia política que experimentó México en esa época. Durante la Revolución Mexicana (1910-1920) fueron también varios los años en los que el desfile se tuvo que suspender.

Para 1930, cuando el país estaba en mayor calma, tuvo lugar el primer desfile en el que participaron miembros de la Fuerza Aérea. Y a partir de 1935, el entonces presidente Lázaro Cárdenas ordenó que los desfiles se organizaran cada año de manera ininterrumpida, meta que se ha logrado hasta hoy.

Es importante destacar que la ruta del desfile militar de hoy es la misma que siguió el Ejército Trigarante en 1821.

Los militares comienzan a marchar en la Avenida 20 de Noviembre para rodear el Zócalo y pasar frente al Palacio Nacional para rendirle honores al presidente. De ahí, avanzan por la Calle 5 de Mayo hasta la Avenida Juárez. El contingente continúa por Paseo de la Reforma hasta llegar al Campo Marte, donde concluye el desfile.

La televisión abierta transmitirá en vivo el desfile militar a partir de las 10 a. m., hora del centro de México.