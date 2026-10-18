Los votantes hispanos ayudaron a que Trump volviera a la Casa Blanca. ¿Qué harán ahora?

Chris Martinez siente que Donald Trump lo ha dejado en ridículo.

El técnico de mantenimiento de 28 años, de Casa Grande, Arizona, votó por el presidente republicano con la expectativa de tener una economía próspera y ninguna guerra.

En cambio, los precios de la gasolina son tan altos que Martinez devolvió uno de sus vehículos al prestamista, cambió sus compras de comida a una tienda de descuentos y ha visto cómo Estados Unidos ha pasado meses en conflicto con Irán.

“No está haciendo nada por nosotros, para beneficiarnos”, comentó Martinez. “Y es una lástima, porque me engañaron y me siento como un tonto”.

Como grupo, los latinos se inclinaron por Trump hace dos años, lo que ayudó a devolverlo a la Casa Blanca con un Congreso controlado por los republicanos. Ahora, muchos como Martinez están perdiendo la paciencia con el presidente y su partido, lo que podría alterar el equilibrio de poder en Washington en las elecciones del 3 de noviembre.

“Me fui a la derecha por un tiempo, pero volví al centro”, expresó Martinez.

El camino hacia una mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos pasa por distritos con fuerte presencia latina en estados como Arizona, Colorado y Texas, donde los demócratas cuentan con que simpatizantes de Trump desencantados vuelvan a su lado. Sin embargo, no está claro si los demócratas han asegurado el apoyo de votantes que no tienen una lealtad firme hacia ninguno de los dos partidos.

Martinez, por su parte, no está seguro de si va a votar siquiera en las elecciones de medio mandato.

Un pueblo agrícola de Arizona enfrenta una transición

Casa Grande, el pueblo de 70.000 habitantes donde vive Martinez, está en una encrucijada entre Phoenix y Tucson, a una hora en auto de cada una. Tiene un pintoresco centro rodeado de urbanizaciones planificadas que ofrecen viviendas asequibles para personas a las que las ciudades más grandes les resultan demasiado caras. Comunidades cerradas con campos de golf atraen a jubilados.

Gran parte del pueblo se encuentra en el extremo norte del 6º Distrito Congresional de Arizona, históricamente uno de los más reñidos del país. El republicano Juan Ciscomani busca un tercer mandato. Hace dos años, Ciscomani ganó por 2,5 puntos porcentuales y Trump ganó por menos de 1 punto.

Esta vez, Ciscomani se está distanciando sutilmente de Trump sin criticar directamente al presidente ni sus políticas. El congresista resalta su historia de inmigrante —nació en México y se mudó a Estados Unidos cuando era niño— y se presenta como independiente y bipartidista.

“No soy la herramienta de nadie”, afirma en un anuncio.

Si Ciscomani conserva su escaño, será gracias a personas como Chris Durant, de 61 años, que ha votado por republicanos en elecciones recientes y probablemente lo hará de nuevo el próximo mes.

“La verdad es que no nos preocupan mucho la gasolina y los precios y esas cosas”, señaló Durant mientras él y su esposa cargaban su camioneta con comestibles para su suegra.

La rival demócrata de Ciscomani es JoAnna Mendoza. La exmarine subraya su propia crianza difícil como hija de trabajadores agrícolas inmigrantes que trabajaban en los campos cerca de Casa Grande.

“La gente confía en ti si sabe que vienes de la comunidad y entiendes su forma de vida”, afirmó Mendoza en una entrevista a principios de este año.

La mayoría de los votantes hispanos reprueba a Trump

Trump logró avances amplios entre los hispanos durante la campaña de 2024 que lo devolvió a la Casa Blanca.

En aquel entonces, cerca de 7 de cada 10 votantes hispanos estaban “muy preocupados” por el costo de los alimentos y los comestibles, una cifra ligeramente superior a la de aproximadamente dos tercios de los votantes en general, según AP VoteCast, una encuesta a más de 120.000 votantes en todo el país. Trump tenía una clara ventaja entre esos votantes.

Ahora, alrededor de 6 de cada 10 votantes hispanos reprueban la manera en que Trump ha manejado la presidencia, según una encuesta de octubre del Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press. Más de 7 de cada 10 desaprueban su desempeño en la economía.

Una encuesta de AP-NORC realizada en septiembre mostró que los votantes hispanos están más preocupados que el electorado en general por el costo de los comestibles y la vivienda, y que el 70% culpa más a las políticas de Trump que a factores fuera de su control por los precios más altos.

Su posible alejamiento de los republicanos este año estaría impulsado por el sentimiento contra Trump, no por un cariño hacia los demócratas, dijo Mike Madrid, consultor político que escribió “The Latino Century”, un libro sobre los votantes latinos, y copresenta el pódcast “The Latino Vote”.

Los latinos están en medio de un “desalineamiento”, rechazando asociaciones fuertes con ambos partidos porque ninguno habla de manera eficaz sobre las preocupaciones económicas de la clase trabajadora, explicó.

“El electorado latino está pasando de ser un bloque de voto racial y étnico a ser un votante económico, de bolsillo, basado en la clase”, sostuvo Madrid. “Y el partido que lo entienda primero será el que probablemente domine durante la próxima generación”.

Los hispanos están casi divididos por igual en su opinión sobre el Partido Demócrata, según la encuesta de AP-NORC de octubre. Sus opiniones sobre el Partido Republicano son más negativas: el 55% tiene una visión desfavorable y el 38% una favorable.

La economía está en el centro de una contienda en Colorado

En una mañana reciente en Denver, el legislador estatal demócrata Manny Rutinel se paró frente a una multitud de carpinteros sindicalizados y se arremangó para mostrar una cicatriz. La marca es de cuando vendió su sangre más de 100 veces para llegar a fin de mes.

“Soy hijo de una madre soltera. Ella vino a Estados Unidos para darme el sueño americano. Trabajamos duro por este país”, le dijo Rutinel a la bulliciosa multitud que se desplegó para tocar puertas por él en una de las contiendas más observadas del país.

Rutinel desafía al representante republicano Gabe Evans en el 8º Distrito Congresional de Colorado, que se extiende desde suburbios obreros de Denver hasta tierras agrícolas y ganaderas ricas en energía en la franja norte del estado. Los latinos son el grupo étnico más grande del distrito, y tanto el titular como el retador son hispanos. Evans ganó por menos de 1 punto porcentual, mientras que Trump ganó por 2 puntos.

Rutinel se ha centrado sin descanso en la economía desde que ganó la candidatura.

“La gente del distrito siente que le han mentido y la han traicionado”, dijo en una entrevista.

Evans, un exteniente de policía de 40 años, ha retratado a Rutinel como alguien con un historial de activista de izquierda y legislador progresista.

“Vaya y pregúntele a cualquier hispano del distrito: ¿cree que debemos asegurar la frontera? ¿Cree que debemos deshacernos de los malos? ¿Cree que debemos ayudar a los buenos? Le van a decir que sí”, afirmó Evans, cuyo abuelo fue un inmigrante mexicano, en una entrevista.

Jose Montalvo, un camionero de 47 años, votó por Evans aunque apoyó a la demócrata Kamala Harris para presidenta en 2024. Le gusta dividir su voto entre los partidos, pero no cree que vaya a hacerlo este año después de que necesitó cambiar de aseguradora y de proveedor de telefonía celular para ahorrar dinero.

Montalvo está frustrado por la manera en que Trump ha manejado los precios de la gasolina y asegura: “Lo culpo por el tema del combustible”. Es una crítica que extiende a todos los republicanos.

Maria del Carmen Rojas, ciudadana naturalizada que ha vivido en Estados Unidos durante 36 años, dijo que le sorprende que algún latino pueda respaldar a Trump y a un Partido Republicano moderno que, según ella, denigra regularmente a los inmigrantes.

Tiene cuatro hijos que son ciudadanos de Estados Unidos, incluido un hijo que sirvió en la guerra en Afganistán. Ha pasado su vida trabajando en fábricas y como niñera para criar a sus hijos. Ahora le cuesta comprar comestibles, y señaló que los latinos contribuyen mucho al país, tanto en forma de impuestos pagados como de servicio prestado.

Aumenta la frustración en el Valle del río Bravo, en Texas

Un letrero de madera que decía “¿necesita oración?” se veía sobre una mesa con ejemplares grratis de la Biblias junto a un concurrido sendero para caminar en un suburbio de Edinburg, Texas, en una calurosa tarde de octubre.

El pueblo forma parte del 15º Distrito Congresional del estado, que Trump ganó por 18 puntos porcentuales, pero que ahora se considera uno de los principales campos de batalla para el día de las elecciones.

De pie detrás de la mesa, Thomas Centrella, de 42 años, dijo que se ha desilusionado con la política y se descubre pasando los anuncios de campaña. Aunque tiende a votar republicano, quizá no lo haga en el futuro.

Durante el primer mandato de Trump, Centrella dijo: “Siento que iba en una buena dirección, pero creo que ahora simplemente se ha vuelto raro”. Duda que alguna vez vote por un demócrata, pero comentó que podría no votar o volverse independiente en el futuro.

Maria Elsa Gonzalez, jubilada, dijo que volverá a apoyar a la congresista republicana del distrito, Monica de la Cruz, en lugar del demócrata Bobby Pulido, una estrella de la música tejana. Hablando en español, Gonzalez dijo que “definitivamente prefiero a una mujer preparada que a Bobby Pulido que no tiene nada de preparación mas que una cara bonita y fama de cantar bonito”.

Priscilla Olivarez, de 46 años, maestra de educación pública que caminaba por el sendero, está indecisa para las elecciones de medio mandato. Creció como demócrata y votó republicano en la última elección presidencial. Hoy está decepcionada con una economía en la que los costos parecen crecer más rápido que los salarios y a menudo pone dinero de su propio bolsillo para ayudar a pagar cosas en el aula.

“Ahora mismo me mantengo independiente porque no estoy de acuerdo con ninguno de los dos lados”, afirmó.

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Riccardi informó desde Denver y Gonzalez desde Edinburg, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.