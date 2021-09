El músico y artista Leo García reveló en su cuenta de Instagram que fue víctima de un ataque homofóbico en la ciudad argentina de General Rodríguez. El famoso cantante subió una serie de videos e imágenes en las explica con frustración y tristeza lo ocurrido durante las primeras horas del martes.

“No puede ser que se me trate así. Que me peguen como me pegaron por ser homosexual, no puede ser que por ser homosexual se me maltrate tanto”, dijo García en uno de los videos que compartió en Instagram.

Entre las lesiones que se aprecian en el rostro del músico se observan un corte en su cabeza y diversos golpes en nariz y boca. Debido a esto, la sangre le cubrió una gran parte de su frente.

En otro breve clip, García detalló que se encontraba en un bar al momento del ataque y reiteró que la agresión de la que fue víctima se originó por su orientación sexual. “No voy a acusar a nadie, esto no es maquillaje. Esto es como me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo. Hablé con un chico, le tiré una onda y así respondieron”.

Visiblemente afectado por el ataque, el cantante argentino lamentó la agresión y señaló que en la ciudad en la que vive este tipo de acciones son comunes. “¿Cómo me pegaron así? ¿Cómo le pegaron a Leo García? No me merecía esta tremenda golpiza que me dieron. Tengo sangre por todos lados, me pegaron por todos lados”, añadió.

En el último video que compartió, García insinuó que se retirará de la música debido a la agresión que recibió. “No me importa el dolor, pero no tengo más ganas. Voy a hacer las fechas que pauté con todos ustedes, pero no quiero seguir más. Siento que no me quieren”.

En la serie de clips, el músico adelantó que no presentará una denuncia por la agresión. De acuerdo al diario La Nación, García o su círculo cercano no han presentado una acción penal contra los agresores, sin embargo, la policía local aseguró al periódico que actuará de oficio tras conocer el ataque.

García es un reconocido músico argentino con más de tres décadas de trayectoria. A lo largo de su carrera, colaboró con Gustavo Cerati y en más de una ocasión fue invitado a trabajar en los conciertos de Soda Stereo.

De acuerdo a un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de OdioLGBT, durante el primer semestre de 2020 se registraron 69 crímenes de odio contra la comunidad LGBT en Argentina, 32 de ellos involucraron la muerte de una persona.