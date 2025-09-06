Justicia boliviana ordena que exministro deportado desde EEUU permanezca en prisión preventiva

El exministro boliviano Arturo Murillo fue ingresado la tarde del sábado a un penal en La Paz luego que un tribunal ordenó que permanezca en prisión preventiva. La decisión se tomó dos días después de que el exfuncionario fue deportado desde Estados Unidos, donde cumplió una sentencia de dos años y medio tras las rejas por cargos de lavado de dinero y cobro de sobornos, mismos casos por los que fue juzgado en Bolivia.

Murillo, quien se desempeñó como ministro de Gobierno entre 2019 y 2020, cumplirá “detención preventiva por tiempo indefinido” en el penal de La Paz, informó el procurador general Ricardo Condori al finalizar la audiencia. El domingo tiene programada una nueva audiencia por un segundo juicio, destacó Condori.

En 2024, el exministro fue condenado en ausencia a ochos años en prisión por la compra de gases lacrimógenos a un precio inflado. También enfrenta una segunda sentencia de cinco años de cárcel por la importación irregular de material antidisturbios en 2019, aunque ambos fallos están siendo apelados, aclaró su abogado Jaime Tapia.

Murillo fue ministro de Gobierno durante el breve mandato de la presidenta interna Jeanine Áñez (2019-2020), quien también fue encarcelada después de que asumió el cargo en medio de violentas protestas que dejaron 37 muertos y forzaron a la renuncia del entonces mandatario Evo Morales luego de unos comicios que fueron denunciados como fraudulentos.

El partido de Morales regresó al poder en 2020 tras ganar los comicios con el actual presidente, Luis Arce, quien impulsó los procesos contra los promotores de las protestas, así como en contra de Áñez y sus colaboradores.

Murillo tiene 15 procesos abiertos en Bolivia, dos de ellos con sentencia en apelación, según el fiscal general Roger Mariaca.

Los juicios han tenido un “contenido político”, alegó Tapia, quien señaló que su cliente “tiene derecho a defenderse en libertad”. Condori solicitó la prisión preventiva debido a que Murillo representa un posible “riesgo de fuga”.

“Con el tiempo se va a saber todo”, alcanzó a declarar Murillo a periodistas mientras ingresaba a un vehículo de la policía para su traslado al penal.

Tras dejar el poder, Murillo huyó en 2020 hacia Estados Unidos, donde fue detenido y condenado a seis años de cárcel por asociación delictuosa para cobrar sobornos y lavado de activos. Redujo su condena por buena conducta y fue deportado a Bolivia el jueves.

La sentencia de 10 años en prisión que enfrenta Áñez también está en revisión, mientras que otros procesados en relación con la crisis política de 2019 dejaron la cárcel en los últimos días, luego de las elecciones nacionales del 17 de agosto que determinaron la caída del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que permaneció en el poder durante casi 20 años con Morales (2006-2019) y Arce (2020-2026).