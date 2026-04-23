Jefe de DDHH de ONU: crisis de desaparecidos es uno de los desafíos “más graves” de México

El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, propuso el miércoles a los diferentes sectores de México, incluido el gobierno, la consolidación de un compromiso nacional para enfrentar la crisis de los desaparecidos que consideró como uno de los desafíos “más graves y dolorosos” que enfrenta el país en materia de derechos humanos.

Al final de su visita de cuatro días a la capital mexicana, Türk manifestó preocupación por la creciente cifra de personas desaparecidas, que ya supera los 133.000 casos, y planteó en una conferencia de prensa que es fundamental que el Estado mexicano refuerce los mecanismos de búsqueda, los procesos de identificación forense y las capacidades de investigación para hacer frente a la compleja situación.

El alto comisionado fue invitado por el gobierno para reunirse con diferentes organizaciones humanitarias, activistas y autoridades, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum con quien sostuvo el miércoles un encuentro en el palacio de gobierno.

La visita de Türk se dio tras las tensiones que surgieron entre el gobierno de Sheinbaum y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) por el informe en el que solicitó, en una decisión sin precedentes, que se lleve el caso México a la Asamblea General para que sopese medidas de prevención, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones forzadas.

En su reporte del 2 de abril el CED reconoció que existen “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”.