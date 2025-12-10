Jara y Kast se enfrentan en el último debate presidencial de cara al balotaje en Chile

La comunista Jeannette Jara, candidata del oficialismo, y el ultraderechista José Antonio Kast protagonizaron el martes el último debate televisivo de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, donde aprovecharon para lanzar sus últimos dardos para conquistar al electorado.

Jara, la primera comunista en encabezar una alianza única que aglutina los sectores de la izquierda y centroizquierda, cosechó un 26,85% de los votos en la primera vuelta de los comicios, mientras Kast, fundador del Partido Republicano y quien se postula por tercera vez a la presidencia, logró 23,92% de apoyo.

Ambos volverán a medirse en las urnas el próximo domingo, cuando unos 15,6 millones de electores están convocados para elegir su gobernante para los próximos cuatro años.

Todas las encuestas vaticinan una rotunda victoria de Kast, quien obtendría casi un 60% de los apoyos válidos, frente al poco más del 40% que lograría Jara.

En su último embate cara a cara antes de la votación, ambos mantuvieron el tono combativo y han tenido duros enfrentamientos. “Tranquilízate un poquito, José Antonio”, espetó una y otra vez la carta del oficialismo entre las repetidas quejas de interrupción por parte de su oponente.

Si bien el debate televisivo estuvo distribuido en nueve grandes bloques temáticos, una vez más las discusiones sobre seguridad y migración marcaron la tónica.

Consultados sobre sus proyectos para combatir la creciente sensación de inseguridad, Jara, exministra del Trabajo durante la administración del actual mandatario, Gabriel Boric, dijo que seguirá “ejecutando el plan maestro de construcción de cárceles que está en curso”y anunció la construcción de cinco nuevas cárceles para aliviar el hacinamiento en los recintos penitenciarios.

Asimismo, no descartó decretar un estado de excepción por el aumento de la delincuencia en caso de llegar a La Moneda. “Voy a usar todas las armas que me dé el Estado de derecho para resguardar la seguridad”, aseguró.

Kast, por su parte, negó que su gobierno vaya a conceder indultos, después de que aliados políticos barajasen la posibilidad de conmutación de penas en determinados casos. “No vamos a liberar a ningún preso por la ley de drogas ni por delitos graves. Todos cumplirán sus penas completas en Chile”, matizó.

Uno de los momentos de mayor tensión de la noche se produjo durante el debate sobre la inmigración, que, al lado de la seguridad, es la principal preocupación ciudadana. Con unos 18,5 millones de habitantes, los extranjeros representan casi el 9% de la población total del país, donde se calcula que unos 330.000 estén en condición migratoria irregular.

Kast, quien ha basado su campaña en la promesa de un “gobierno de emergencia” mano dura contra el narcotráfico y los inmigrantes indocumentados, reafirmó que su gobierno no va “a regularizar a ninguno de los 330.000 migrantes irregulares” y sentenció que “les quedan 92 días” para que abandonen el país de forma voluntaria.

Consultado sobre cómo llevará a cabo las deportaciones, el republicano afirmó que cesará el acceso a beneficios sociales a todos que no estén con los papeles en día, aunque no detalló cómo pondrá en marcha las eventuales expulsiones.

Jara, por su lado, calificó la migración desenfrenada como un “problema grave” de “unidad nacional” y volvió a defender el empadronamiento de los extranjeros, una suerte de registro que permitirá monitorear sus actividades. “Y los que no se empadronen se expulsarán”, agregó.

Tras el debate, ambos candidatos ultiman los detalles para sus cierres de campaña, ya que el jueves vence el plazo para cualquier tipo de propaganda o expresiones de apoyo político.

Jara tiene previsto albergar un acto en Santiago el miércoles y, el jueves, culminar su campaña en la región de Coquimbo, en el norte de Chile. Kast, a su vez, se desplazará ese mismo día a Temuco, en el sur, donde realizará un último mitín con sus partidarios.